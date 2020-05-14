Temiz hava yazın daha sıcak geçmesine yol açabilir

Fotoğraf: iStock

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında endüstriyel üretime ve ulaşıma ara verilmesi pek çok ülkede havanın temizlenmesini sağlamıştı.

Gazetenin Bilim Muhabiri Kate Ravilious’a göre son haftalarda Avrupa, Asya ve ABD’deki kentlerde hava kirliliği oranı yüzde 60 oranında azaldı.

Hindistan’da bazı yerleşim yerleri, 30 yılın ardından Himalayaları görebilmeye başladı.

Atmosferdeki kirliliğin azalması, dünya yüzeyine ulaşan güneş ışınlarının miktarını da artırıyor.

Önceki hava kirliliklerini araştıran bilim insanları, 1980’lerde Avrupa kıtasının uydularda daha karanlık çıkmaya başladığını, 1990’larda endüstri faaliyetlerine getirilen düzenlemeler sonrasında kıtanın parlaklığının arttığını tespit etmişti.

Benzer bir etki Çin’de 2005 öncesi ve 2005 sonrası dönem arasında da görülüyor.

Günümüzdeki kirliliğin azalmasının da benzer bir etki yaratması öngörülüyor. Fakat bunun iklim üzerinde nasıl etkileri olabileceği tam olarak ortaya koyulabilmiş değil.