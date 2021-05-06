Temassız alışverişlerde artık limit yok

Vakıf Katılım MobildePOS uygulamasını akıllı telefonlarına indiren tüm işletmeler, bu cihazlardan kolay, pratik ve güvenli bir şekilde satış yapabiliyor. Mastercard tarafından geliştirilen “Tap on Phone” teknolojisi ile artık 350 TL üzeri temassız işlemler de kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek; cihaz ve saha maliyeti, bakım, onarım ve kurulum gibi POS cihazlarının gerektirdiği tüm giderler bertaraf edilerek maliyet avantajı sağlanabilecek.



Temassız ödemelerde kullanılan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile çalışan ve akıllı cihazları anında POS cihazlarına dönüştüren Vakıf Katılım MobildePOS, PIN’li ve PIN’siz olmak üzere kartlı ödemelerin tamamını kabul ediyor.