Televizyonu kim buldu ve icat etti? Televizyon ne zaman bulundu

Televizyon hareket halindeki görselleri siyah beyaz, renkli olarak veya iki ya da üç boyutlu görüntüyle sesli olarak ileten bir cihazdır. Televizyon eğlence, haber, reklam için kitle iletişim aracı vazifesi görür.

Televizyonu Kim Buldu?

Televizyon bazı kişiler için vazgeçilmez bir cihazdır. Bu vazgeçilmez ve önemli cihazı İskoçyalı bir mühendis olan Logie Baird’in bulduğu kabul edilmektedir. Ayrıca Baird ilk renkli televizyonu ve elektronik renkli televizyonu bulan kişi olarak da bilinir.

Televizyon Ne Zaman Bulunmuştur?

Televizyon günümüzden ortalama 100 sene önce 1925'li senelerde icat edilmiştir. Bu tarih öncesinde de pek çok mucit TV’ye benzer örnek cihazlar üretilmiştir. Ancak üretilmiş olan bu örnekler başarısızlıkla neticelendiği için mucit John Logie Baird günümüzdeki şeklini alan örnek üretilmiştir. Bu sebepten televizyonun mucidi John Logie Baird kabul edilmektedir. İlk televizyon örneği böylece İngiltere’de üretilmiştir.

İlk televizyon örneği 1884 senesinde Paul Nipkow tarafından üretmiş fakat bu örnek başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Paul Nipkow’un tasarlamış olduğu televizyon sadece yalnızca tasarım olarak kaldı. Daha sonra 1897 senesine gelindiğinde ise Karl Ferdinand Braun tarafından üretilmiştir. Üretmiş olan bu televizyon katot ışınlarıyla çalışmaktaydı. Üretilen katot ışıkları TV teknolojisinin gelişmesini sağlamıştır. Daha sonra 1925'li senelerde gelindiğinde de John Logie Baird televizyonun günümüzdeki şeklini alan bir prototip üretmiştir.