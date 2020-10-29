Televizyonlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi hayata geçiyor

Şirket açıklamasına göre, kullanıcılar satın almayı düşündükleri televizyonu evlerinin hangi bölümüne yerleştirdiklerinde nasıl görüneceğini, evdeki dekorasyon ve renklerle uyumlu durup durmayacağını artırılmış gerçeklik kullanarak öğrenebiliyor.

Satın almayı planladıkları televizyon hakkında hem bilgi almak hem de evde nasıl duracağını görmek isteyen tüketicilerin uygulamayı indirmeleri gerekiyor. Daha sonra kullanıcıların, mağazada ürünün yanında ya da web sitesinde ürün fotoğrafı üzerinde konumlanan QR kodunu cep telefonlarına okutmaları isteniyor. Uygulamada açılan kamera ile ilgilendikleri televizyonu evlerinin farklı oda, köşe ya da duvarlarına konumlayan tüketiciler, ürünün çevresindeki eşya ve odanın planıyla uyum sağlayıp sağlamadığını görebiliyor, kendilerine en uygun alanı belirleyebiliyor.

Uygulama, Android işletim sistemi üzerinden yüklenebiliyor, yakında da AppStore üzerinden de indirilmeye hazır olacak.