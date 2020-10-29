MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTelevizyonlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi hayata geçiyor
GeriTeknoloji Televizyonlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi hayata geçiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 29.10.2020 - 08:14 | Son Güncelleme:

Televizyonlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi hayata geçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyonlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi hayata geçiyor
Abone Olgoogle-news

LG, artırılmış gerçeklik kullanan LG TV AR uygulamasıyla tüketicilerin televizyon satın almadan önce evlerinin hangi bölümünde nasıl duracağını gösteriyor.

Şirket açıklamasına göre, kullanıcılar satın almayı düşündükleri televizyonu evlerinin hangi bölümüne yerleştirdiklerinde nasıl görüneceğini, evdeki dekorasyon ve renklerle uyumlu durup durmayacağını artırılmış gerçeklik kullanarak öğrenebiliyor.

Satın almayı planladıkları televizyon hakkında hem bilgi almak hem de evde nasıl duracağını görmek isteyen tüketicilerin uygulamayı indirmeleri gerekiyor. Daha sonra kullanıcıların, mağazada ürünün yanında ya da web sitesinde ürün fotoğrafı üzerinde konumlanan QR kodunu cep telefonlarına okutmaları isteniyor. Uygulamada açılan kamera ile ilgilendikleri televizyonu evlerinin farklı oda, köşe ya da duvarlarına konumlayan tüketiciler, ürünün çevresindeki eşya ve odanın planıyla uyum sağlayıp sağlamadığını görebiliyor, kendilerine en uygun alanı belirleyebiliyor.

Uygulama, Android işletim sistemi üzerinden yüklenebiliyor, yakında da AppStore üzerinden de indirilmeye hazır olacak.

Huawei MateBook X incelemesiHuawei, ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ve oldukça ince bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook X'i Türkiye'de satışa sundu. İş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlara hitap eden Huawei'nin bu yeni ürününü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle