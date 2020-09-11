Telekomda İnovasyon etkinliğinde yapay zeka ve 5G konuşuldu

Telekomünikasyonda yerli yazılım ve yerli üretimin yanı sıra, 5G, yapay zeka, IoT ve 5G Yeni Radyo özellikleri gibi konu başlıklarının masaya yatırıldığı etkinlikte, Ericsson Araştırma Laboratuvarı ve İzmir IoT Garage tarafından yapılan çalışmalar da tanıtıldı.

2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un pek çok yeni iletişim ve işbirliği uygulamalarının da geliştirilmesine yol açtığını belirten şirketin Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın sözlerine şöyle devam etti:



"Bu yeni ve iyileştirilmiş çözümlerin bazıları hayat kurtarmada önemli bir rol oynarken, bazıları işletmeleri ayakta tutmaya, halk sağlığı hizmetlerini desteklemeye ve kriz sonrası normalleşme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Altyapı hizmetlerini sağladığımız operatörlerimizle birlikte kriz döneminde kapasite yönetimi ve performans konularında da yoğun bir şekilde çalıştık."

"Önümüzdeki dönemde, 5G ile birlikte teknoloji çok daha esnek hale gelirken, bir çok fonksiyon buluta taşınacak" diyen Yalçın, bu sayede şebeke yoğunluklarının ve kapasite ihtiyaçlarının daha verimli bir şekilde yönetilebileceğini kaydetti.



