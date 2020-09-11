MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTelekomda İnovasyon etkinliğinde yapay zeka ve 5G konuşuldu
GeriTeknoloji Telekomda İnovasyon etkinliğinde yapay zeka ve 5G konuşuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Telekomda İnovasyon etkinliğinde yapay zeka ve 5G konuşuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telekomda İnovasyon etkinliğinde yapay zeka ve 5G konuşuldu
Abone Olgoogle-news

Bu sene COVID-19 nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 'Telekom'da İnovasyon' etkinliği hareketli geçti. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) Başkanı İlhan Bağören de katıldı.

Telekomünikasyonda yerli yazılım ve yerli üretimin yanı sıra, 5G, yapay zeka, IoT ve 5G Yeni Radyo özellikleri gibi konu başlıklarının masaya yatırıldığı etkinlikte, Ericsson Araştırma Laboratuvarı ve İzmir IoT Garage tarafından yapılan çalışmalar da tanıtıldı.

2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un pek çok yeni iletişim ve işbirliği uygulamalarının da geliştirilmesine yol açtığını belirten şirketin Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni ve iyileştirilmiş çözümlerin bazıları hayat kurtarmada önemli bir rol oynarken, bazıları işletmeleri ayakta tutmaya, halk sağlığı hizmetlerini desteklemeye ve kriz sonrası normalleşme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Altyapı hizmetlerini sağladığımız operatörlerimizle birlikte kriz döneminde kapasite yönetimi ve performans konularında da yoğun bir şekilde çalıştık."

"Önümüzdeki dönemde, 5G ile birlikte teknoloji çok daha esnek hale gelirken, bir çok fonksiyon buluta taşınacak" diyen Yalçın, bu sayede şebeke yoğunluklarının ve kapasite ihtiyaçlarının daha verimli bir şekilde yönetilebileceğini kaydetti.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle