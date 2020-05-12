Telekom operatörleri 5G fırsatlarına ve zorluklarına nasıl hazırlanıyor?

5G teknolojisi, telekom operatörlerinin birçok yeni uygulamayı ve hizmeti dinamik yöntemlerle sunmasına olanak tanıyor. Düşük gecikme süreleri, ultra yüksek bant genişliği ve mobil sınır bilişim (edge computing) yetenekleriyle, sayısız yenilikçi iş fırsatı ve daha iyi bir tüketici deneyimi mümkün. 5G'nin çoğunlukla kurumlara odaklı olan otonom araç filoları, nesnelerin interneti ve tam otomatik fabrikalar gibi kullanım alanları, operatörlere yeni gelir kaynakları elde etme fırsatı sağlıyor. Ancak bu hizmetler daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Şu aşamada, genel olarak operatörlerin 5G'nin beraberinde getirdiği hizmet fırsatlarını etkili bir şekilde keşfedebilecek endüstri alanında özel uygulama geliştirme deneyimi henüz tam olarak bulunmuyor. Bu nedenle operatörlerin gelecekte başarıya ulaşılabilmesi için yenilikçi bir iş ortağı ekosistemine ihtiyaç duyulacağı görüşü ağır basıyor.

Raporda, dünyanın önde gelen operatörlerindeki BT ve ağ yöneticilerinin 5G'ye geçişte nasıl bir yol haritası oluşturdukları inceleniyor. Ağ operasyonlarının gözden geçirilmesi, BT altyapısı, iş destek sistemleri (BSS) ve hızla büyüyen ekosistemde sayıları artan dijital hizmet iş ortaklarının dahil edilmesi de raporda yer alıyor. Rapordaki temel bulgular şöyle: