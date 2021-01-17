Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı

Son günlerde ülke gündemini meşgul eden konuların başında mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma gibi hizmetleri ücretsiz sağlayan ve bugün hemen herkesin akıllı telefonunda yüklü olan WhatsApp uygulamasının değişen gizlilik sözleşmesi geliyor. Bir Facebook kuruluşu olan WhatsApp’in ülkemizde zorunlu tuttuğu, kabul edilmemesi halinde programın kullanılamayacağını duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesi veri güvenliği konusunu tartışmaya açtı. WhatsApp uygulamasının bu son hamlesi ile birlikte başta Telegram olmak üzere benzer mesajlaşma, konuşma uygulamalarına ise adeta bir “akın” gerçekleşti.

YENİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NE GETİRİYOR?

Şahin telefonumuza yüklediğimiz birçok uygulamanın da bizden veri talep ettiğini ama bunlar arasında para kazananların öne çıktığını söyledi.

Facebook ve Google gibi firmaların verilerden para kazandığını aktaran Şahin, yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesinin detaylarını şöyle anlatıyor:

“Aslında bakmamız gereken konu şu; günlük mesajlaşma uygulamalarından çok fazla veri paylaşıyoruz. Ve bu mesajlaşma uygulamaları artık evrimleşmeye başladı, iş dünyasına girmeye başladı. WhatsApp bunun hazırlığını yapıyor. Son açıklamasında diyor ki: ‘Siz arkadaşlarınızla, ailenizle eskisi gibi yazışmaya devam edebilirsiniz, ancak iş için kullanılan hesaplarda şifrelemeyi düşürüyorum ve veri paylaşımını arttırıyorum. Çünkü ücretsiz hizmet veriyorum, karşılığında hizmet veriyorum.’ demek istiyor.”

“FACEBOOK MESSENGER TROJAN GİBİ”

Şimdiye kadar birçok kişisel verimizi paylaştığımızı hatırlatan Şahin bugünden sonra kurumun bu verileri ne kadar işleyeceğini bilmememizin sorun olacağını söylerken Facebook’u bu konuda “sabıkalı” bir kurum olarak tanımlıyor.

Son gizlilik sözleşmesi ile Facebook’un ticari verilerin tamamından yararlanabileceğini aktaran Şahin; “Özellikle Facebook Messenger kullanıyorsanız zaten telefonunuzdaki tüm video, fotoğraf ve kişi listeniz tamamen açık, yani trojan gibi bir şey bu.” diye de ekliyor.

ALTERNATİF OLARAK GÖSTERİLEN TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?

WhatsApp’in son gizlilik sözleşmesinin ardından ülkemizde birçok kullanıcı bu duruma tepki göstermiş ve benzer bir uygulama olan Telegram kullanmaya başlayacağını duyurmuştu. Nitekim son günlerde Telegram’ın kayıtlarına göre milyonlarca yeni kullanıcı ile birlikte Telegram’ın aktif kullanıcı sayısı 500 milyona ulaşmıştı. Peki, WhatsApp’in verilerini korumayacağından endişe ederek Telegram’a geçen kullanıcıları neler bekliyor. Telegram, WhatsApp’tan daha mı güvenli? Şahin bu konuda şu yorumu yapıyor:

“Şimdi farklı projeler var. Bazıları kapalı kaynak kod olarak oluşturuluyor ve bu projelerdeki veriler tamamen o şirkete ait. Ancak bazıları açık kaynak kod kullanıyor ve isteyen herkes bu kodlara ulaşabiliyor. Telegram öne çıktı, çok fazla özelliği var. Grup özelliğiyle 100 bin kişiye çıkabiliyorsunuz. Tabii ki bunların hepsinin bir bedeli var ve kapalı kaynak kodlu. Yani sunucuda ne çalışıyor hiçbir bilgimiz yok.”

“GÜVENLİK AÇISINDAN EN DENGELİ UYGULAMA SİGNAL”

Sözlerinin devamında güvenli iletişim kurmak isteyenlerin Telegram uygulamasından uzak durması gerektiğini aktaran Tamer Şahin uygulamanın uçtan uca şifreleme yapmadığını ve güvenlik açısından en dengeli uygulamanın signal olduğunu söylüyor.

“Telegramda, kullanıcıdan kullanıcıya şifreleme yok ve bu WhatsApp’tan daha kötü bir durum. Yani Whatsapp; ‘Ben konuşmaları okuyamıyorum.’ diyor. Ancak Telegram’da konuşmalar okunabiliyor. Bu nedenle Signal kullanılabilir. Signal kullanılabilirlik ve güvenlik açısından en dengeli uygulama.”





