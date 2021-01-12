Telegram uygulamasının öne çıkan özellikleri

Bir başka önemli "uçtan uca şifreleme" özelliğine sahip uygulama ise Telegram. Her ne kadar WhatsApp'a kıyasla daha az kullanıcı meta-verisi kullansa da Telegram, Signal'den biraz daha fazla güvenlik açığına sahip.

Bunların en önemlisi Telegram'da "gizli sohbet" özelliği kullanılmadığı sürece uçtan uca şifreleme olmaması.

"Gizli sohbet" uygulaması ancak iki kişi arasında yapılabiliyor ve WhatsApp 'takine benzer çok kullanıcılı gruplarda uygulanamıyor.

Ancak "gizli sohbet" özelliği kullanılmadığında mesajlar Telegram sunucularında şifrelenip yine aynı sunucularda çözümlenmesinden sonra alıcıya gönderiliyor.

Şifreleme anahtarları Telegram'da depolandığı için teorik olarak "gizli sohbet" özelliği dışındaki mesajlara bu platformun erişimi olabilir.

Bu konuya dönük Telegram'ın savunması, "ancak birden fazla ülkenin güvenlik kurumlarından talep geldiği takdirde" bu tip mesajlara erişim olabileceği yönünde.

Bunun yanı sıra Telegram, bugüne kadar üçüncü parti uygulamalara ve güvenlik güçlerine asla veri paylaşmadığını da ekliyor.

Ancak Telegram mesajları şifrelemek için MTProto2.0 adlı kendi kapalı-kod çözümleme protokolünü kullanıyor.

Bu şifreleme protokolü kapalı-kod olduğu için bağımsız kriptografik analizinin yapılması mümkün değil. Bu da Telegram'ın sektör içerisinde Signal'e kıyasla daha "muğlak" kabul edilmesine yol açıyor.