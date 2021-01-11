Telegram nedir, nereye ve kime ait? Son günlerin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram hakkında bilgiler
WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulaması Telegram, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini güncellemek istemesi dolayısıyla rağbet gören alternatif uygulamalardan birisi olan Telegram, hangi ülkeye ve kime ait olduğu ile de merak ediliyor. Peki, Telegram nedir, nereye ve kime ait? Telegram'ın özellikleri ve menşei hakkında önemli bilgiler
Telegram, anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Telefon numarası ile kayıt olma imkanı bulunan Telegram, dilenirse telefon numarası olmadan da iletişim imkanı tanımaktadır. Peki, Telegram nedir, nereye ve kime ait? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TELEGRAM NEDİR?
Telegram, Whatsapp ve Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Telegram hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf editörü ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Telegram, Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram’ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolai’nin girişi teknolojiktir.
TELEGRAM KİME VE NEREYE AİT?
Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Program Rusya menşeilidir.
TELEGRAM‘IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.
Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.
Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.
Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi
İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi
Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme
Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.
Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.
Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 1,5 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.
Bilinmeyen numaraların mesaj atması önleyebilme
Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme
Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme
Konum paylaşabilme
Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani Dünya’nın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.
Kanallar (botlar), etiketler (stickers)
Ücretsiz ve reklamsız
Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.
Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.
Proxy desteği.
Sesli arama özelliği.
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