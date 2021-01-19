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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Telegram kapatılıyor mu? Şaşkınlık yaratan dava

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Telegram kapatılıyor mu? Şaşkınlık yaratan dava
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ABD seçimleriyle birlikte artış gösteren olaylardan dolayı Parler uygulamasının Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmasıyla birlikte bu kez oklar Rusya merkezli Telegram'a döndü. Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne Telegram'ın kapatılması için başvuru yapıldı.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini değiştirmesi ve yeni halini zorunlu olarak kabul ettirmeye çalışmasıyla birlikte kısa süreliğine pek çok kullanıcı WhatsApp'ı terk etmiş ve başta Telegram olmak üzere diğer alternatif uygulamalara yönelmişti. Telegram, gördüğü ilgiden öyle memnundu ki bu süreçte toplam kullanıcı sayısını 500 milyonun üzerine taşımayı başardı.

Diğer yandan Telegram'ın başı ABD'de dertte. ABD seçimlerinin artan şiddeti körüklediği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırılan Parler'ın ardından Telegram hedef tahtasına oturdu. Şirket ise şiddet yanlısı hesapları hızlıca kapatma yoluna gitti.

Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı
Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı

Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov, ABD'deki gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada Telegram'ın barışçıl tartışma ve protestolara ev sahipliği yaptığına dikkat çekerken, Hizmet Şartları kapsamında şiddet yanlısı çağrıların engellendiğini kaydetti.

Durov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocak ayının başında şiddet eğilimi ile ilgili raporların artmasıyla birlikte şiddet yanlısı kanallar moderatör ekibimiz tarafından kapatıldı.”


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