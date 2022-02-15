Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERTeknoloji Haberleri

Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız?

#Eset#Güvenlik#Hacker
Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız

Android ve iOS işletim sistemlerindeki gelişmeler ile birlikte telefonlar arama ve metin özelliklerinin çok ötesinde özellikler kazanarak dizüstü bilgisayarlara ve pc'lerin görevlerini yapabilen taşınabilir akıllı cihazlara dönüştüler. Telefonlarımızı fotoğraf çekmek, e-posta göndermek ve almak, sosyal medya platformları aracılığıyla iletişim kurmak, cüzdanlar ve bankacılık uygulamaları için kullanıyoruz.

Haberin Devamı

Tüm bu veri zenginliği, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yapmak isteyen tehdit aktörlerini de cezbediyor. ESET kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko bu konuda bilgilerini kullanıcılar ile paylaştı.  

Telefonunuz nasıl hacklenebilir?

Bir kurbanın cihazını ele geçirmek için kullanılan en yaygın taktiklerden biri, kötü amaçlı bağlantılar veya ekler içeren kimlik avı ve spam e-postaları kullanmaktır. Kurban ek veya bağlantıyı tıkladıktan sonra bu kötü amaçlı yazılım bilgisayar korsanlarının asıl amaçlarını gerçekleştirmelerine izin verir.  Başka bir strateji, siber suçluların popüler markaların veya kuruluşların web sitelerini taklit ettiği sahte web siteleridir. Bunlar, tıklandıktan sonra cihazınıza kötü amaçlı yazılım indiren kötü amaçlı bağlantılarla doludur. Ayrıca, siber suçluların gerçek uygulamalar gibi görünen sahte uygulamalar dağıtması, farkında olmadan kurbanları spor izleme araçları veya  kripto para birimi uygulamaları gibi görünen keylogger'ları, fidye yazılımlarını veya casus yazılımları indirmeye  yönlendirmesi de  nadir değildir. Bu uygulamalar genellikle resmi olmayan uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılır.  

Haberin Devamı

Telefonunuzun ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edin

Akıllı telefonunuzun ele geçirilmiş olabileceğine dair birkaç işaret var. Şirketin kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko’ ya göre: "Bir cihazın güvenliğinin ihlal edildiğinin en yaygın belirtileri, pilin normalden daha hızlı tükenmesi, tarama alışkanlıklarınız değişmemiş olsa da internet veri kullanımınızda ani artışlar yaşamanız, GPS özelliğiniz veya internetinizin (Wi-Fi veya mobil veriler) kendi başına etkinleştirilebilmesi veya devre dışı bırakılabilmesi ve rastgele reklam açılır pencereleri veya bilinmeyen uygulamaların siz yetkilendirmeden yüklenmesidir."  

Başka bir işaret ise, daha önce iyi çalışan uygulamaların aniden kapanıp açılması veya tamamen başarısız olması ve beklenmedik hatalar göstermesi de dahil olmak üzere garip davranışlar sergilemeye başlamasıdır. Cihazınızın güvenliğinin ihlal edildiğini gösteren diğer işaretler garip çağrılar veya garip mesajlar almaya başlamanız, telefonunuzun kendiliğinden premium uluslararası numaraları aramaya veya  mesaj göndermeye çalışmasıdır. Bunları bazen gelen giden çağrı listenizde görebilirsiniz.  En belirgin işaretlerden birini unutmayalım: Android telefonunuz fidye yazılımı tarafından ele geçirildiyse, telefonunuza giriş yapamayabilirsiniz.  

Haberin Devamı

Kötü amaçlı yazılımları telefonunuzdan uzak tutun

Cihazınızın kötü amaçlı yazılımlar tarafından tehlikeye atılma olasılığını azaltmak söz konusu olduğunda, herhangi bir sihirli düzeltme veya tek tıklama çözümü yok. Bununla birlikte, önleyici ve proaktif adımların bir kombinasyonunu takip ederek tehditlerden korunabilirsiniz:

En son sürümler kullanıma sunulduğu anda hem işletim sisteminizi hem de uygulamalarınızı güncelleyin,

Cihazınızın tehlikeye girme ihtimaline karşı verilerinizin bir yedeğini güvenli bir şekilde saklayın,

Sizi çoğu tehditten korumak için kanıtlanmış bir sicile sahip saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın,

Uygulamaları indirirken resmi mağazaya bağlı kalın ve her zaman hem uygulamanın hem de geliştiricisinin incelemelerini kontrol ettiğinizden emin olun ve

Haberin Devamı

Siber suçluların cihazlara sızmak ve cihazlardan ödün vermek için kullandıkları yaygın taktiklerin farkında olun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eset#Güvenlik#Hacker

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş