Telefonunuz koronavirüslü birine yaklaştığınızda sizi uyaracak

Apple ve Google, koronavirüs salgını konusunda ortak hareket etmeye karar verdi ve iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte temas bildirimi özelliği telefonlara gelmek üzere. Henüz test aşamasında olan bu özellik, geliştirici hesabı olan kullanıcılarca denenebiliyor. Güncelleme kurulduğunda temas bildirim özelliği otomatik olarak aktif hale geliyor.

Bu özelliği kapatmak için öncelikle Ayarlar'a girin. Ardından Gizlilik sekmesine dokunun. imdi de Sağlık sekmesine gelin. Burada COVID-19 temas bildirimleri sekmesine girmeniz gerekiyor. Ardından açılan sayfadan da COVID-19 temas bildirimleri çubuğuna dokunarak özelliği kapatabilirsiniz.



Bu özellik, Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bluetooth menziline giren telefonlar birbirleriyle iletişime geçiyor ve bu etkileşim anonim olarak kayıt altına alınıyor. Sonrasında ise kayıt alınan kişilerden biri virüse yakalandığında enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

Bu sistem sadece iPhone'lar için geçerli olmayacak. Projenin geliştiricilerinden Google da Google Play Hizmetleri için bir beta güncellemesi yayınlayarak, Android 6.0 ve daha üstü sürümlere sahip Android telefonlar üzerinde test sürecini başlattı.