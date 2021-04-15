Telefonum nerede? Kayıp ya da çalıntı telefon bulma yöntemleri

Ülkemizde ve tüm dünyada gelişen teknoloji sayesinde telefonunuzu bulmak, takip etmek ve çalınmasını önlemek ya da çalınsa dahi telefonu kilitleyerek izinsiz kullanılmasını önlemek için kullanabileceğiniz pek çok uygulama bulunuyor.

Telefonum Nerede?

IOS işletim sistemine sahip İphone ya da Android işletim sistemine sahip olan Samsung, Xiaomi, Oppo ve daha pek çok telefonu rahatlıkla bulabilirsiniz. Cihazınızı bulmak için "Telefonum nerede?" sorusunu sorduğunuz zaman bunun cevabını başka bir cihazdan ya da bilgisayarınızdan alabilirsiniz. Kaybolan ya da çalınan İphone cihazınızı bulabilmeniz için kullanabileceğiniz iki yöntem bulunuyor. Bunun için başka bir iphone ya da ipad cihazı ya da İCloud internet sitesi üzerinden kaybettiğiniz İphonu rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kayıp ya da Çalıntı Telefon Bulma Yöntemleri

Başka bir iphone ya da ipad üzerinden telefon bulmak için izlenmesi gereken adımlar;

Ana ekranda bulunan “iPhone’umu Bul” uygulamasını açın.

İCloud ID bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.

Karşınıza çıkan cihazlardan size ait olanı seçin.

İşlemler menüsünü açın.

İşlemler menüsünde cihazınızı artarak yükselen bir ses ile çalmasını sağlayabilir, telefonunuzun harita üzerinden nerede olduğunu görebilir, cihazınızın içindeki tüm bilgilerin silinmesini sağlayabilir ya da telefon ekranında başka bir numaranın görünmesini sağlayabilirsiniz.

İCloud Sitesi Üzerinden Telefonu Bulma

İCloud sitesini açın.

iCloud ID bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.

“iPhone Bul” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan “Tüm Cihazlar” menüsünü açın.

Önünüze çıkan cihazlardan size ait olanı seçin.

Buradan da cihazınızın artarak yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, telefonunuzun harita üzerinden nerede olduğunu kolaylıkla bulabilir, cihazınızın içindeki tüm bilgileri silebilir ya da cihazınızın ekranında çıkacak başka bir numara belirleyebilirsiniz.

Bu yöntemleri kullanabilmek için öncelikle bu gibi durumlarda kullanabilmek için kendi İphonu'nuzdan "İphonumu Bul" özelliğini ayarlar menüsü üzerinden aktif bir hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda İphonunuzu bulabilmek için İCloud şifrenize ihtiyaç duyacağınız için güncel şifrenizi unutmamaya dikkat etmeniz gerekir. Bu yöntemleri kullanarak cihazınızı kolayca bulabilmek için İphonunuzun konum servislerinin açık olması gerekiyor. Eğer cihazınız kapalıysa ve konum servisleri görülemiyorsa cihaz açıldıktan sonra komutunuz yerine getirilir.

Android Telefon Nasıl Bulunur?

Android telefon kullanan kişiler, telefonum nerede? Sorusunun cevabını Samsung internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Cihaz şifrenizi unuttuğunuzda, kayıp ve çalıntı durumunda bu özelliği kullanabilirsiniz. Samsung Find My Mobile hizmetini kullanabilmek için ayarlar menüsünden Find My Mobile özelliğini aktif bir hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın internete bağlı olması gerekiyor. Bu özellik sayesinde Samsung marka cihazınız kaybolduğunda ya da çalındığı zaman cihazınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Android Telefonumu Bul Nasıl Kullanılır?

Google cihazımı bul internet sitesini açın.

Google hesap bilgileriniz ile siteye giriş yapın.

Sol ekranda çıkan cihazlar arasından kendi cihazınızı seçin.

Buradan cihazınızın harita üzerinden nerede olduğunu kolaylıkla bulabilir ve olası bir çalıntıya karşı cihazınızın içindeki tüm verileri silebilirsiniz. Aynı zamanda kilit ekranınızda yer alacak bir mesaj ya da telefon numarası girebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip olan telefonunuzu hangi marka olduğu farketmeksizin bu adımları takip ederek kolaylıkla bulabilirsiniz. Telefonunuzu bulabilmeniz için Google hesabınızın açık olması gerekir. Google Cihazımı Bul uygulamasını kullanabilmeniz için de konum servislerinizin açık olması gerekir. Cihazınıza erişim sağlayabilmek için cihaz ID bilgilerinize de her zaman hakim olmanız gerekir.