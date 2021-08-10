Telefondan Instagram Nasıl Kapatılır? (Kalıcı Ve Geçici)

Instagram'ı Türkiye'de çok fazla sayıda kişi kullanıyor. Instagram kullanan bireylerin sayısı yıllık yaklaşık yüzde 2 oranında artış gösterirken bazı kullanıcılar ise Instagram hesabını kapatmak istemektedir. Bundan dolayı Instagramın kalıcı ve geçici olarak nasıl kapatıldığı konusu büyük önem taşımaktadır.

Telefondan Instagram Kalıcı Olarak Nasıl Kapatılır?

Telefondan Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak için atılması gereken bazı adımlar bulunuyor. Bunlar sırasıyla:

Öncelikle Hesabını Sil sayfasına giriş yapılır. Instagram internet sitesine giriş yapmamış iseniz öncelikle giriş yapmanız istenir. Instagram Hesabınızı Instagram uygulamasının içerisinden silemezsiniz. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanında bulunan açılır menüden bir seçim yapmanız ve şifrenizi tekrar girmeniz gerekir. Hesabınızı kalıcı olarak kapatma seçeneği, yalnızca menüden bir neden seçtiğiniz takdirde görülür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklamanız veya dokunmanız gerekir. Farklı bir hesabı silmek istemeniz durumunda, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adına tıklanır, kullanıcı adının yanında bulunan simgeye dokunulmalı/tıklanmalı ve Çıkış Yap'ı seçeneği seçilir. Silmek istenilen hesapla tekrar giriş yapılır ve yukarıdaki talimatları izlenir.

Telefondan Instagram Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?

Kimi kullanıcılar Instagram hesaplarını kalıcı olarak kapatmak yerine geçici olarak kapatmayı tercih etmektedir. Bunun için atılması gereken adımlar ise şu şekildedir: Hesabınızı geçici olarak kapatmanız durumunda profiliniz, yorumlarınız, fotoğraflarınız ve beğenileriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirinceye kadar muhafaza edilir.

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak için:

Telefondan instagram.com'a bir mobil tarayıcı üzerinde giriş yapılır. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içerisinden geçici olarak kapatma yapamazsınız. Sağ üst kısımda bulunan simgeye dokunulur ve Profili Düzenle seçeneği seçilir. Ekranda aşağıya inilir, sağ alt tarafta bulunan Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunulur. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanında bulunan açılır menüden bir seçim yapılarak şifre tekrar girilir. Hesabınızı kapatma seçeneği, yalnızca menüden bir sebep seçildiğinde görünür hale gelir. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunulur.