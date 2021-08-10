Telefondan Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? Telefonda Instagram Silme Nasıl Olur

Instagram uygulaması, temel amacı fotoğraf ya da video paylaşma olan ve bununla birlikte kullanıcılara sosyalleşme imkanı veren bir sosyal ağ platformudur. Bu platform kapsamında kullanıcılar sevdikleri kişiler ile etkileşim halinde kalarak onların fotoğraflarını ya da videolarını beğenebilmektedir. Ayrıca yine sevdiği kişileri takip ederek paylaşımlarından daha net bir şekilde haberdar olabilme olanağına sahip olabilmektedirler.

Instagram Hesabı Telefon Üzerinden Silinebilir mi?

Instagram hesabının telefon üzerindeki uygulamadan silmek mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı Instagram hesabının silinebilmesi için bilgisayardan veya cep telefonlarındaki internet tarayıcısından işlem yapılması gerekmektedir. Cep telefonu veya tablet üzerinden şu linke tıklamak gerekir: https://instagram.Com/accounts/remove/request/ Bu linke tıkladıktan sonra ise açılmış olan tarayıcıda oturum açık ise işleme devam edilebilmektedir. Şayet oturum açık değil ise oturum açılır ve yeniden aynı bağlantıya gidilir.

Instagram Hesabı Telefondan Nasıl Silinir?

Linke tıklandıktan sonra açılan ekranda hesabını sil yazan sayfa içerisinde Instagram hesabının neden silinmek istendiği konusunda bir soru kullanıcıya yöneltilecektir. Kullanıcıların bu alanda yer alan cevaplardan bir tanesini işaretlemeleri gerekmektedir. Seçim yapıldıktan sonra ise açılmış olan sayfada ortaya çıkan boş kutucuğa şifre girilir ve kırmızı renk ile yazılmış bulunan “Hesabımı kalıcı bir şekilde kapat” butonuna tıklamak gerekir. Instagram hesabı silme işlemi bu şekilde tamamlanmaktadır.