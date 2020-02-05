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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Telefonda teknik hatayı fark etti, ödülü kaptı

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Telefonda teknik hatayı fark etti, ödülü kaptı

Arkadaşının telefonunu incelerken ekran parlaklığı kısmında hata tespit eden Türkmenistanlı Almaz Seidov, aynı markanın diğer telefonlarında da gördüğü hatayı ilettiği firma tarafından ödüllendirildi.

Türkmenistanlı Almaz Seidov, arkadaşının telefonunu incelerken bulduğu sistem hatasını bildirdiği şirket tarafından ödüllendirildi.

Ülkesinden yaklaşık 1,5 yıl önce üniversite eğitim almak için Türkiye'ye gelen ve Kastamonu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Seidov, arkadaşına ait telefonun ekran parlaklığı kısmında işlem yaparken sorunla karşılaştı.

Seidov, aynı marka başka telefonlarla işlem yaptığı sırada da aynı hatayı fark etti. Durumu üretici firmaya bildiren Seidov, firma tarafından ödüllendirilirken, hatanın da ortadan kalkmasını sağladı.

AA muhabirine bilgi veren Seidov, "Ekran ayarlarını birçok defa aktif ederek istediğimi yapabiliyordum ama bunu yaptıktan sonra telefonun ekranı gidip gelmeye başladı ve bozuldu. Bunu başka telefonlarda denedim ve orada da aynı sıkıntıları gördüm." dedi.

Gördüğü sistem hatasını firmaya bildirdikten sonra firma tarafından telefonların ve yazılımın incelendiğini aktaran Seidov, üretici firmanın kendisine bir teşekkür maili gönderdiğini ve telefonun mağaza Apple hesabına 250 lira ödül bakiye yatırıldığını kaydetti.

Seidov, "Ben bu marka kullanmıyorum normalde. Hata bulmak için de kurcalamadım telefonu. Böyle bir sistem hatası görünce bildirdim. Bu 4-5 aylık bir süreç. Ben durumu bildirdikten sonra firma yazılımda güncelleme yaparak hatayı ortadan kaldırdı. Yazılımla ilgili yeni sistem hataları üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Kanıtlayınca yine firmayla irtibata geçeceğim." diye konuştu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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