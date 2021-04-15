Telefonda reklam engelleme nasıl yapılır? (Android & İphone)

Telefonlarda dizi veya film izlerken, video klip izlerken veya oyun oynarken sürekli olarak reklam çıkması kullanıcıların canını çok sıkan durumlardan biridir. Bu sorunun telefonlarda uygulanacak farklı çözüm yöntemleri de mevcuttur.

Android Telefonda Reklam Engelleme

Reklam engelleme işlemi daha çok bilgisayarlarda yapılsa da mobil cihazlara da adapte edilebilir bir işlemdir. Android cihazlarda tarayıcıya bağlı gösterilen reklamlar tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi ile giderilebilirler.

Android telefonda Google Chrome reklamlarını engellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Google Chrome'un telefon uygulamasını açın.

Uygulamada sağ üstte bulunan üç nokta simgesine dokunarak ayarlara gidin.

Ayalar menüsünde bulunan "Site Ayarları" seçeneğine dokunun.

Daha sonraki menüden "Pop-Up Ayarları" sekmesini açın.

Karşınıza çıkan kısımda bulunan "Pop-Up Engelleme" seçeneğini aktif hale getirin.

Bu adımların sonunda işlem tamamdır.

Android telefonda tarayıcı reklamlarını engellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Telefonunuzda kullandığınız mobil internet tarayıcı uygulamasını açın.

Uygulamanın ayarlar menüsüne gidin.

Ayaların altında bulunan "Gelişmiş" sekmesine dokunun.

Gelişmiş sekmesindeki "Pop-Up Engelle" seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

Ayarlar bölümünü kapatarak reklamsız şekilde tarayıcı kullanma keyfini yaşayın.

iPhone Telefonda Reklam Engelleme

iPhone telefon kullanıcıları için görünür reklamları kapatma yöntemi Android cihazlara göre biraz daha farklı olabilmekte. Çünkü iPhone kullanıcıları genellikle tarayıcı olarak Apple'ın desteklediği Safari internet tarayıcısını kullanıyorlar. Bu tarayıcıda bütün reklam türleri engellenmese bile açılır reklam olarak geçen pop-up reklamlar engellenebilmektedir.

iPhone telefonda Safari reklamlarını engellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Telefonunuzdan Safari tarayıcısını açın.

Safari penceresinden tarayıcı ayarlarına gidin.

Ayarlar menüsünde gözüken "Açılır Pencereleri Engelle" seçeneğine dokunun.

Bu sayede Safari tarayıcınızı açılır reklamlara kapatarak rahatça kullanabilirsiniz.

iPhone telefonlarda Opera internet tarayıcısını kullanıyorsanız; Opera tarayıcı ayalarından "Reklamları Engelle" seçeneğini aktif hale getirmeniz reklamları kapatmanız için yeterli olacaktır.

Video Reklamlarını Engelleme

Telefonlarda tarayıcı reklamlarını engellemek görüldüğü gibi tarayıcı ayarları üzerinden birkaç seçeneği değiştirmekle mümkün oluyor. Ancak telefonlarda gözüken ve kullanıcıların canını sıkan reklamlar sadece tarayıcılarla ilişkili reklamlar olmuyor. Özellikle Youtube gibi platformlarda gözüken videoları bölen reklamlar da kimi zaman rahat edici seviyelere geliyor. Bunun için uygulanması gereken yöntem ise tarayıcı reklamlarında uygulanan yöntemlerden biraz daha farklı oluyor.

iPhone Video reklam Engelleme

iPhone işletim sistemleri için geliştirilmiş pek çok ücretsiz reklam engelleyici program, video reklamlarını engellemede son derece başarılı işler çıkarıyorlar. Bu reklam engelleyici programlara ise App Store üzerinden arama terimlerini kullanarak arama yaptığınızda ulaşabiliyorsunuz. Telefonunuza indirip kullanmaya başladığınız bu reklam engelleyiciler aktif oldukları süre boyunca telefonunuzda reklam gösterilmesine izin vermiyor. iPhone telefonlarda kullanılan en başarılı reklam engelleyici uygulamalar; Blocker Legacy, Purify, Weblock: adblock & proxy, Roadblock, Content Blocker ve Freedom - Reduce Distractions olarak sıralanabilir.

Android Video Reklam Engelleme

Android telefonlarda kullanılan bazı uygulamaları bu telefonlarda gösterilen reklamları engellemek için yeterli oluyor. Bu uygulamalar arasında ücretli ve ücretsiz olarak değişen pek çok farklı reklam engelleyicileri bulunuyor. Ücretsiz olmasına rağmen son derece iyi iş çıkaran Android reklam engelleyici uygulamalar; Adguard, Adblock Plus, AdAway ve Block This olarak sıralanabilir.