Telefonda Instagram Nasıl Dondurulur? Telefondan Instagram Hesap Dondurma

Kevin Systrom ile birlikte Mike Krieger tarafından kurulmuş olan Instagram adı verilen platform Nisan 2012 senesinde Facebook adı verilen uygulama tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştır. Daha sonra ise 6 Eylül 2012 tarihinde Instagram ile Facebook arasında yapılan anlaşma, 300 000 000 dolarlık nakit bir şekilde satın alma fiyatı ve bununla birlikte 23 milyon hisse senediyle resmen kapanmıştır.

Instagram Uygulaması Telefondan Nasıl Dondurulur?

Instagram dondurma işlemi, esas olarak oldukça kolay bir işlemdir. Bu işlem için Instagram'ın bu kolaylığı sağlayacak alt yapısı mevcuttur. Instagram kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar telefonları üzerinden kolay bir biçimde instagram dondurma linki ve instagram hesap silme linki aracılığı ile geçici veya kalıcı bir şekilde hesap kapatma işlemi gerçekleştirmektedir. Yeniden geri açma veya yeniden aktif etme işlemi için belirli bir bekleme süresinin ardından kullanıcılar hesaplarını aktif edebilirler.

Geçiçi Bir Şekilde Instagram Dondurmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Geçici bir süreliğine Instagram hesabının dondurulabilmesi için belirli olan adımların atılması gerekir. Bu adımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlk olarak Instagram’a giriş yapmak gerekmektedir.

İkinci aşama olarak ise sağ üst tarafta yer alan profili düzenle bölümüne tıklamak gerekir. Ekranda aşağı doğru inilir ve sağ alt kısımda yer alan hesabımı geçici şekilde kapat yazan butona tıklamak gerekir.

Bu aşamadan sonra “Hesabınızı neden kapatıyorsunuz?” şeklinde bir soru gelecektir. Bu sorunun yanında bulunan açılır pencereden bir seçim yapılmalı ve daha sonra da şifre yeniden girilmelidir. Hesabı kapatma seçeneği, yalnızca menüden bir neden seçildiği takdirde görünmektedir.

Hesabı geçici olarak kapat yazan butona tıklanmalıdır. Hesabı geçici olarak kapatabilmek için hesaba giriş yapabiliyor olmak gerekmektedir.

Tüm belirtilen bu adımların takip edilmesinin ardından Instagram hesabı geçici bir şekilde dondurulmuş olacaktır. Kullanıcı bir sür sonra hesabını açmak istediğinde herhangi bir sorun olmadan açmaktadır. Burada en önemli nokta hesabın açılmasının ardından geri dondurabilmek için belirli bir süre beklenmesi gerekir.