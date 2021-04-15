Telefon yönlendirme işlemi nasıl yapılır? Android Ve IOS için sabit ve mobil hat çağrı yönlendirme işlemi

Mobil ulaşımın çağımızın yükselen bir trendi haline gelmesiyle birlikte iş hayatında kullanımı da yaygınlaştı. Artık yalnızca iletişim kurma değil, günlük hayattaki pek çok işi de mobil üzerinden yapabilme olanağına sahip. Bu durumun avantajları olduğu kadar bazı zorlukları da bulunuyor.

Telefon Yönlendirme Nedir?

Telefon yönlendirme işlemi belirli bir sürede telefonda hizmet veremeyecek olan, telefon aramalarını cevaplayamayacak kişilere yönelik olarak verilen yönlendirme desteğidir. Bu destek aynı zamanda birden çok hattı olan kişilere gelen çağrıların tek bir kanala (telefona) yönlendirilmesi demektir. iOS veya Android telefonlara verilebilen destekten faydalanmak oldukça basit. Birkaç adımla alabileceğiniz bu destek sayesinde artık telefonunuzda sizi arayanları iletişim kurabilecekleri bir numaraya yönlendirebiliyorsunuz.

Telefon Yönlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefon yönlendirme Android ve iOS cihaz kullanıcıları için iki farklı şekilde yapılmaktadır. Yönlendirmenin yapılabilmesi için cep telefonun ve kullanılan hattın açık olması yeterlidir. Bu iki koşul sağlandığı takdirde telefonun arama ayarları kısmından gerekli işlemler birkaç saniye içerisinde kolaylıkla oluşturulmakta ve yönlendirme sağlanmaktadır.

Android’de Telefon Yönlendirme Nasıl Yapılır?

Andorid telefonlar için telefon uygulamasına girilir. Uygulamanın açılmasının ardından ekranın sağ üstünde yer alan üç noktaya basılır. Açılan menüden ayarlar tuşuna dokunulur ve gelen aramalar sekmesine basılır. Yeni menüde dört farklı seçenek yer almaktadır; Bu seçenklerden ilki olan her zaman yönlendirme seçeneği, çağrılarınızın durumuna bakmaksızın yönlendirme sağlar. İkinci seçenek olan meşgul olduğunda yönlendirme, hattanız başka bir çağrıdayken gelen çağrının diğer tanımladığınız hatta yönlendirmesi yapılır.

En son seçeneğiniz olan ulaşılamadığında yönlendir ile hattınıza ulaşılmıyorken başka bir numaraya yönlendirmesi gerçekleştirilir. Bu dört seçenek arasında ihtiyacınıza göre numaranızı ne zaman ilgili numaralara yönlendirmek istediğinize karar verebilirsiniz.

Dilerseniz telefonunuzu yalnızca meşgul olduğunda bir numaraya yönlendirebileceğiniz gibi hattınız kapalıyken farklı bir numara yönlendirmesinde de bulunabilirsiniz. Üstelik sadece tek bir seçenek değil dört farklı seçeneği de tanımlayabilme olanağına sahipsiniz. Eğer telefon yönlendirmesinden vazgeçmek istiyorsanız yönlendirme seçeneğini evre dışı bırakarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

iPhone (iOS’da) Telefonunuzu Nasıl Başka Bir Numaraya Yönlendirirsiniz?

Telefonunuzun menü seçeneklerinden ayarlar sekmesine giriş yapın. Açtığınız menüden telefon sekmesine basın. Ekranınızda çıkan arama yönlendirme seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğin pasif değil aktif halde olduğundan emin olun. Bir sonraki adımda açılan ekrana telefon numaranızı girerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Andorid gibi birden fazla numara seçeneği bulunmayan iOS telefonlarda numaranın başına 0 eklenmesi gereklidir. Aksi takdirde yönlendirme işlemi sağlanamaz. Yönlendirme yalnızca tek bir numaraya yapılmaktadır. Farklı bir numara girişi bulunmamaktadır. Yönlendirmenin iptal edilmesini istiyorsanız ayarlar menüsünün içinde bulunan arama yönlendirmeyi pasif hale getirerek ilerlemeniz gerekmektedir. Bu işlemden sonra yönlendirme kapanacaktır.

Sabit Hatlarda Telefon Yönlendirmesi Nasıl Olur?

Sabit bir hattı başka bir telefon numarasına yönlendirmek için telefondan *21*” tuşlaması yapılır. Daha sonra herhangi bir şeye basılmaz ve girmek istenen numara tuşlanır. Numaranın tuşmasından sonra sonuna # eklenir ve arama tuşuna basılır. Örnek bir numara için; “*21*0541xxxxxxx”.

Bazı iş yerlerinde telefon yönlendirmesi yapmak için telsiz telefonlar vasıtasıyla da farklı numara girişleriyle yanıt almak mümkündür. Ancak her telsizin kendisine özgü bir yönlendirme tuşlaması bulunmaktadır. Telefon yönlendirmeleri herhangi bir ücret içermemekte, kişisel ihtiyaç durumuna göre kolaylıkla aktif veya pasif hale getirilebilmektedir. Günümüzde cep telefonu veya sabit hat kullanan herkes telefon yönlendirmesi işleminden birkaç adım sayesinde faydalanma avantajına sahiptir.