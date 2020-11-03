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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.11.2020 - 06:14 | Son Güncelleme:

Teknosa, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Teknosa, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
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Teknosa, 2020'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme ile 1,7 milyar TL'lik ciroya ve 62,5 milyon TL'lik net kara ulaştı.

 

Yılın ilk 9 ayında Teknosa'nın toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış göstererek 3 milyar 674 milyon TL'ye, karlılığı 15,9 milyon TL'ye ulaştı.

Haziran ayında açılan Teknosa mağazaları satışları artırırken, internet sitesi ve mobil uygulamalar da bu tabloyu destekledi. e-ticarette 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde eden şirket, bu büyüme ile birlikte ilk 9 aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı.

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