Teknosa, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Yılın ilk 9 ayında Teknosa'nın toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış göstererek 3 milyar 674 milyon TL'ye, karlılığı 15,9 milyon TL'ye ulaştı.

Haziran ayında açılan Teknosa mağazaları satışları artırırken, internet sitesi ve mobil uygulamalar da bu tabloyu destekledi. e-ticarette 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde eden şirket, bu büyüme ile birlikte ilk 9 aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı.



