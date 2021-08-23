Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını açtı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, standart formatlı Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Buyaka ile birlikte İstanbul’daki mağaza sayını 37’ye çıkardı.

Buyaka Alışveriş Merkezi’nde 342 metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünleri bulmak mümkün olacak. Teknosa, bu yıl içinde mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda adımlar atmaya devam edecek.