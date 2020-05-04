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Teknoloji
Haber Giriş: 04.05.2020 - 07:34,Son Güncelleme:

Teknosa ilk çeyrekte 1 milyar 48 milyon TL ciro yaptı

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Teknosa ilk çeyrekte 1 milyar 48 milyon TL ciro yaptı
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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2020 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 48 milyon TL ciroya ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 25 seviyesinde büyüme gösterdi.

Teknosa, 2020 yılının ilk üç ayında e-ticaret kanalındaki performansıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa’nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10,7’sine ulaşmış oldu.

2020 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansımızı sürdürdük. ‘Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaptık.” dedi. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınının teknoloji alışverişi ihtiyaçlarına etki ettiğini ifade eden Gürcan, “Teknosa olarak bu dönemde en temel önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı. Bu kapsamda sürecin en başından itibaren hızlıca önlemlerimizi aldık ve mağazaları ilk kapatma kararı alan teknoloji perakendecisi olduk. 22 Mart gecesi itibariyle tüm mağaza faaliyetlerimizi geçici olarak durdurduktan sonra müşterilerimize Teknosa.com ve mobil platformlarımız üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları hem müşterilere sunduğumuz hizmetin devamlılığı hem de operasyonların, süreçlerin sürdürülmesi noktasında bu yeni ve zorlu koşullara hızla adapte olmamızı sağladı. Bu zor dönemde online kanallarımızdaki satış artışı, bizlere hayatlarımızda teknolojinin ne kadar önemli bir yer kapladığını ve zaruri bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi.” dedi.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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