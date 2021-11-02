Teknosa ilk 9 ayda 5 milyar TL ciroya ulaştı

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2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, ilk 9 ayda da son 8 yılın en yüksek ilk 9 aylık net kârına ulaştı. Kârlılıkta büyük bir sıçrama yapan Teknosa, net kârını yüzde 68 artırarak, 27 milyon TL’ye çıkardı. Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla dijitalleşme ve tüm kanallarda mükemmel müşteri deneyimi konusundaki atılımlarının meyvesini almaya devam eden Teknosa, ilk 9 ayda yüzde 35’lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaştı. Teknosa, çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de 664 milyon TL ciro gerçekleştirdi.

Teknosa, üçüncü çeyrekte ise yüzde 18’lik büyüme ile 2 milyar TL ciro gerçekleştirirken, 29,5 milyon TL seviyesinde net kâr elde etti. E-ticarette de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir büyüme yakalayan Teknosa, 167 milyon TL’lik ciroya ulaştı.

2021 yılı ilk 9 aylık sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, çevik organizasyon yapısı, güçlü omnichannel modeli ve veri analitiği kabiliyetleri ile Teknosa’nın istikrarlı bir başarı yakaladığını belirterek, şunları söyledi:

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“Yeni Neslin Teknosa’sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programındaki kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi 2021 yılının ilk 9 ayında da başarılı bir performansa ulaştırdı. Dijitalleşme, büyük veriyi etkin kullanma ve müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzdeki fırsatları değere dönüştürmeye devam ediyoruz. Teknosa’nın önünde çok büyük fırsatlar var. Bu çerçevede yeni büyüme alanlarını takip etmeye öncelik veriyoruz. Yeni ve sürdürülebilir yatırımlarla Teknosa’yı daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atıyoruz. Değişime hızla adapte olan ve yenilik üretme tutkusu çok yüksek olan tüm Teknosa çalışanlarını bir kez daha kutluyorum. Teknosa’ya 1 Eylül itibarıyla Genel Müdür olarak atanan Sitare Sezgin’in özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Teknosa’nın vizyonuna bundan sonra da büyük katkısı olacağına içtenlikle inanıyorum.”



Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de Teknosa’nın başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, “Büyüme ve kârlılıkta yakalanan istikrarlı performans ile birlikte müşteri memnuniyeti ve NPS-net tavsiye skorlarımızdaki büyük artış ilerlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.