Teknosa ilk 6 ayda yüzde 49 büyüdü

Teknosa, 2021 yılının ilk 6 ayında başarı grafiğini yükseltti. Teknosa, ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 49’luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya ulaştı. Kârlılıkta iyileşme performansını sürdüren şirket, esas faaliyet kârını da yüzde 193’luk bir artışla 112 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirket, çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak kesintisiz yatırım yaptığı e-ticarette de cirosunu 500 milyon TL’ye çıkardı.

Teknosa, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mağaza kapalılıklarının ilk çeyreğe göre daha yoğun olduğu ikinci çeyrekte, 1,5 milyar TL ciro elde etti. E-ticarette yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 46 artırarak 295 milyon TL ciroya ulaştı ve online satışların perakende cirosu içindeki payı yüzde 21 oldu.

2021 yılı ilk 6 ay sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, “Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonu ile müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmede attığımız adımlar ile sağlıklı büyümemizi sürdürüyoruz. Pandeminin çeşitli zorluklarına rağmen müşterilerimizi artan teknoloji ihtiyaçlarıyla en sağlıklı ve güvenli koşullarda buluşturmaya devam ediyoruz. Çevik organizasyonumuz, güçlü omnichannel modelimiz ve veri analitiği kabiliyetlerimiz ile ikinci çeyrekte de performansımızı geçen döneme göre istikrarlı bir biçimde artırdık. İlk 6 ayda yüzde 49’luk büyümeye ulaştık” dedi.