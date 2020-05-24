Ar-Ge tasarım merkezleri ve teknoparklar 27 Mayıs’ta işbaşı yapacak

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Eylül ayına kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık plana göre; çalışma hayatı, eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, enerji, turizm, kültür, gıda, ulaştırma gibi pek çok sektördeki normalleşme uygulamaları belirlendi.

Teknopaklar ve Ar-Ge merkezler 27 Mayıs’ta kapılarını açıyor



Covid 19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde Ar-Ge tasarım merkezleri ve teknoparkların evden çalışma sürecini değerlendiren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Normalleşme planı kapsamında Türkiye’de sayıları 80’i aşan teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki esnek çalışma uygulamalarının 27 Mayıs’ta sona ererek çalışanların bu tarihte iş başı yapmaları bekleniyor. Süreç boyunca teknoparklar ile Ar-Ge tasarım merkezlerinin indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmeleri, çalışmalarının devam etmesini kolaylaştırdı. Normalleşme planı çerçevesinde şirketler için koronavirüs öncesindeki çalışma şartlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.” bilgisini verdi.

1 Haziran’dan itibaren ofislere dönülüyor

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren iş yerlerinin büyük çoğunluğu evden çalışma modeline geçiş yapmıştı. 16 Mart’ta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aldığı kararla teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışanlar için evden çalışmanın önü açılmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde, Türkiye’de evden çalışmaya başlayan milyonlarca çalışanın aşamalı olarak 1 Haziran’dan itibaren ofislere dönmeleri bekleniyor.