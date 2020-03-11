Teknopark İstanbul, Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi kuracak

Teknopark İstanbul’un 3. Etap binaları kapsamında inşaatı süren Cube Incubation binasında brüt 2 metrekarelik alanda kurulacak Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi için 70 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve teknoloji geliştiren girişimci ve girişimci gruplarına ev sahipliği yapacak merkezde 6 aylık dönemlerde 15, yılda 30 uluslararası düşünen siber güvenlik girişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Merkezde girişimci ve girişimci grupları; ofis, online/offline eğitim, mentorluk, laboratuvar, temiz oda altyapısı ve teknik danışmanlık gibi olanaklardan ücretsiz veya çok düşük maliyetlerle yararlanabilecek.

Siber güvenlik tüm dünyada kritik bir önem taşıyor. İstatistiklere bakıldığında dünya genelinde 35 saniyede bir yani günde 2.244 farklı siber saldırı gerçekleşiyor. Bu oranlar doğrultusunda 2016-2019 yılları arasında dünya genelinde siber güvenlik uzmanı ihtiyacı %700 artış gösterdi. Yine yapılan araştırmalara göre ülkemiz dünya üzerinde en çok saldırıya uğrayan 5. ülke konumunda. Tüm bu rakamlar ülkemizin kendi siber savunma sistemini geliştirmesini zorunlu kılıyor. Bunun için de yerli fikirlerin gelişmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Teknopark İstanbul tüm bu analizlerden yola çıkarak kuracağı merkezde ülkemizin siber saldırılara karşı yerli çözümlerle direnç göstermesi için çalışacak.

Yerli siber güvenlik fikirleri yakından desteklenecek

“Girişimcilik ekosistemindeki bilgi birikimini siber güvenlik ekosistemine aktararak ülkemiz için sorumluluk alıyoruz.” diyen Teknopark İstanbul Genel Müdür Bilal Topçu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Siber güvenlik dünyada pek çok devlet tarafından kamu politikaları arasına alınmış durumda ve bizim kuracağımız merkezin çok başarılı örnekleri İngiltere, İsrail, Singapur ve Estonya gibi ülkelerde görülüyor. Türkiye’de siber güvenlik alanında çalışmalar yapan 70 siber güvenlik startupı olmasına karşın global veri tabanına kayıtlı 5 adet yerli startup bulunuyor. Siber güvenlik alanında girişimcilere yapılan yatırım miktarı dünya genelinde 2019 yılı itibariyle 7 milyarı aşmış durumda ülkemizde ise bu alanda 2019 yılında yapılan yatırım miktarı 102 milyon dolar civarında. Bu rakamlardan hacmin dünya ölçeğine göre daha az geliştiği rahatlıkla görülebiliyor. Biz bu merkezde ülkemizin siber saldırılardan en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacak yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yepyeni fikirlere sahip girişimcileri ağırlayacağız. Girişimcilerimize, iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentörlük imkânlarını sıfır maliyetle sunacağız. Ayrıca girişimcilerimiz, mali desteklere ulaşmak noktasında ücretsiz danışmanlık hizmeti alacak ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar.” diyor.