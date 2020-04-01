Teknopark İstanbul, maskeler için nano malzeme üretecek

Topçu, yaptığı açıklamada, Teknopark İstanbul olarak, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine, bünyelerinde yer alan İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) ve Cube Incubation girişimcilerinin çalışmalarıyla destek verdiklerini bildirdi.

Topçu, "Kovid-19 ile mücadelede İSEK kümelenmemizi ve Cube Incubation'da yer alan şirketlerimizi sunduğumuz imkanlarla yakından destekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin odak teknoloji alanlarında inovasyon üssü konumunda yer alan Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da, Kovid-19 kapsamında hareketli günler yaşandığını ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Bacpolyzyme Bioengineering; şu anda üretilen normal maskelerin koruyuculuğunu artırmak amacıyla maskenin yüzle temas eden bölümüne tamamen biyolojik olarak uyumlu, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından GRAS (Generally Recognized As Safe) olarak kabul edilmiş biyomalzemenin entegre edilmesi ve bu sayede havadaki hem viral hem de mikrobiyal kontaminantların filtrelenmesi noktasında kritik bir çalışma yürütüyor. Şirket, Kovid-19 için üretilen maskelerin N95 kalitesinde olması için nano boyutta bir malzeme üretimi hazırlığında."

Elektriğin olmadığı bölgelerde bile oksijen üretimini mümkün kılan proje

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul'da yer alan Cube Incubation'da çalışmalar yürüten Stratejik Yenilikçi Girişimler adlı firmanın, zorlu koşullarda oksijen üretimi konusunda Ar-Ge yaptığını söyledi.

Topçu, "Stratejik Yenilikçi Girişimler firmamız, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) oksijen üretim çağrısı kapsamında bilinen oksijen üretim tekniklerinin evde ve sahada kullanımına yönelik önemli bir proje yürütüyor. Konsept aşamasında olan proje, desteklenmesi halinde elektriğin olmadığı bölgelerde bile oksijen üretimini mümkün kılabilir. Ev ortamları için ayrı, elektriğin olmadığı ortamlar için ayrı çalışma planlayan şirket, 6 aylık deneme sürecinin ardından seri üretime geçebilecek noktada." şeklinde konuştu.

İSEK'i 19 üniversite destekliyor



Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, Türkiye'de sağlık bilimleri alanında yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmalarının hayata geçirilmesi için faaliyet gösteren İSEK'in paydaşları arasında İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren 19 üniversite, 175 şirket, 3 kamu kuruluşu ve 13 sivil toplum kuruluşu bulunduğunu bildirdi.

Topçu, Türkiye'nin ileri sağlık teknolojilerinde lider bir konuma gelmesi için çalışmalar yürüten İSEK'in, Kovid-19'la mücadele kapsamında da başarılı çalışmaların ortaya çıkarılmasına liderlik ettiğini vurguladı.

Topçu, Kovid-19 salgınının yarattığı sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler üretmek hedefiyle düzenlenen online Coronathon etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlarla birlikte destek veren kümelenmenin, yurt çapında pek çok sağlık kümelenmesiyle de ortak hareket ederek fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Medibook, hastalara bulundukları noktadan görüntülü sağlık hizmeti sunuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumların destekleriyle geçen hafta düzenlenen Coronathon'da, teknopak kampüsünde faaliyet gösteren Invenoa şirketinin 20 bin TL'lik bir destek almaya hak kazandığını ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"Destek alan Medibook projesi, Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gidemeyen ve kronik hastalığı/takibi olan kişilere uçtan uca bulundukları noktadan görüntülü olarak sağlık hizmeti sağlayan ve aynı zamanda karantinadaki hastaların da veri takibini yapabilen bir e-sağlık platformu. Bu platform, hem vatandaşların hem de hekimlerin sağlığı noktasında önemli bir çalışma. Teknoparkımızda bu tür çalışmaların hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışacağız."

"İSEK, yerli tıbbi cihaz üretim kapasitesini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor"

Bilal Topçu, tüm dünyada Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık sektöründe oldukça hareketli günler yaşandığını dile getirerek, virüsle mücadelede her ülkenin kendi ihtiyacı ve potansiyeline göre hareket ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tıbbi cihaz potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Topçu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında Teknopark İstanbul koordinasyonunda yürütülen İSEK'in, Türkiye'de yerli tıbbi cihaz üretim kapasitesinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yaptığını anlattı.

Topçu, "İSEK kümelenmemiz; salgın özelinde tanı, yoğun bakım desteği, solunum destek malzemeleri ve kişisel koruma malzemelerini piyasaya sürmek için hazırlıklar yapan şirketlere destek veriyor." dedi.

Mücadelede yerli üretim destekleniyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, geçen yıl birkaç sağlık kümelenmesiyle birlikte Sağlık Kümeleri Platformu'nu kuran İSEK'in, Kovid-19 salgınında, ihtiyaca yönelik yerli üretimin desteklenmesi ve acil eylem planının hayata geçirilmesiyle ilgili yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir kriz masası kurulması için de çalışmalar yürüten İSEK'in, Kovid-19 salgınıyla ilgili bir hastalık modellemesinin yapılması noktasında da ilgili grupları Sağlık Bakanlığı'na yönlendirdiğini belirten Topçu, "Kovid-19 nedeniyle kritik komponentlerin yurt dışından gelmesinde sıkıntı ve gecikmelerden dolayı ham maddede bekleme sürelerinin arttığını da göz önünde bulunduran kümelenme, bu alanda çalışmalar yürüten ve bilişim tabanlı çözüm geliştiren şirketleri bir araya getirerek Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütmelerine destek oluyor." dedi.



