Teknolojinin Kadın Liderleri Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor

Aysel İnce – Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi Ödülü – Engelsiz Merdiven Projesi

Türkiye'nin bilişim alanında tüketenden üreten bir topluma dönüşmesi için eğitim ve öğretim alanında önemli katkılarda bulunmuş, genç nesillerin ve kalifiye insan gücünün yetişmesine öncü olmuş, katkılarıyla toplumumuzda iz bırakan başarılı kadın öğretim görevlisi.

Aysel İnce, teknolojiyi ve bilimi çocuklarla buluşturmak hedefiyle öğretmenliği seçen bir eğitimci. Van Çatak’taki Bilgi Köyü’nde ilçenin ilk ‘Matematik ve Akıl Zeka Oyunları Atölyesi’ ve ‘STEM Sınıfını’ kurdu. Bir kaç ay sonra öğrencilerinin yaptığı "Engelsiz Merdiven" projesiyle YGA Zirvesine davet edildi. Şu an öğrencileri, teknolojinin doğru ve faydalı bir şekilde kullanılmasını anlatmak için, Bilim Şenliği hazırlığı yapıyor.

Gülay Özkan – Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider Ödülü- Maturo Life Projesi

Yeni teknoloji çözümleriyle fark yaratan, başarılı projelere liderlik etmiş kadın yönetici.

Tasarım danışmanlık şirketi GEDS’in kurucusu olan Gülay Özkan, ABD’deki Design Management Institute danışma kurullarında yer aldı ve Avrupa Birliği’nin Global Board Women Ready Projesi’ne aday olarak seçildi. Gülay Özkan halen ESSEC Business School Paris’te dersler veriyor. GEDS, tasarım araçlarını kullanarak organizasyonları hizmet verdikleri insanlarla yenilikçi yöntemlerle buluşturuyor. GEDS,2017 yılında Birleşik Krallık’ta 65 yaş üstü insanların yaşamını kolaylaştırmak üzere çözümler üreten MATUROLIFE projesine tasarım lideri olması için davet edildi.



Selin Alara – Genç Teknoloji Yıldızı Ödülü - IC4U2 ve BB for All Akıllı Robot Projeleri

Ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde, bilişim teknolojilerine gönül vermiş, bu alanda arkadaş gruplarıyla bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaşan, katıldığı programlarla, gösterdiği başarılarla fark yaratmış kız öğrenci.

13 yaşındaki Selin Alara, 8. Sınıf öğrencisi. 9 yaşında kodlama öğrenmeye ve 10 yaşında robot yapmaya başlayan Selin, C++ ve Python programlama dillerine hakim. Ic4U, BB4All, Haşmet the Android ve üzerinde çalıştığı yeni robot olmak üzere 4 tane robotu bulunan Selin, 2018 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Coderdojo Coolest Projects yarışmasında donanım kategorisinde birinci oldu.

Zehra Çataltepe - Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi – Tazi Projesi

Bilişim teknolojilerini kullanarak iş dünyasında fark yaratan, AR-GE ve inovasyon kültürünün gelişmesini destekleyen, yenilikçi, cesur ve büyüme odaklı girişimci kadın lider.

Zehra Çataltepe, dünya çapında 2019 Mayıs ayında Gartner’ın duyurduğu “Cool Vendor in AI Core Technologies” alanında dört şirketten biri olan Tazi’nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü. Tazi'de amaç, yapay öğrenmeyi herkes için kolay ve kullanışlı bir teknolojiye dönüştürmeye yardımcı olmak. Zehra Çataltepe, Caltech Bilgisayar Biliminden Doktora derecesini aldıktan sonra, Bell Labs ve Siemens Corporate Research'te çalıştı ve akademik alanda, her yıl onlarca öğrenciye yüksek lisans düzeyinde Yapay Öğrenme ve Örüntü Tanıma dersleri veriyor. Yapay Öğrenme teorisi ve finans, sağlık, enerji ve ulaştırma alanındaki uygulamaları hakkında 18 patenti ve 90'dan fazla yayını bulunuyor.

Zülal Tannur - Engelleri Aşan Kadın – WeWalk Projesi

Fiziksel engellere rağmen teknolojinin gücü ile çevresinde fark yaratan ve örnek olan başarılı kadın lider.

Görme engelli Zülal Tannur on sekiz yaşında. Beş yaşında bilgisayarla tanışan Zülal’in, Braille alfabesiyle yayınlanan “Yolculuk Nereye?” ve “Sevgili Prensesim” adlı iki çocuk kitabı ve seksenin üzerinde deneme, makale ve öyküsü bulunuyor. Sivil toplum kuruluşu YGA’ya 50 bin başvuru arasından kabul edilen Zülal Tannur, görme engelliler için geliştirilen ve dünyanın devrimsel özellikler taşıyan ilk akıllı bastonu WeWalk üzerinde yapılan çalışmalara da ilham kaynağı oldu. Daha çok görme engellinin bu ürüne erişmesine yardımcı olmak için bir Change.org kampanyası başlattI.



"TÜRKİYE'DE KADINLARIN TEKNOLOJİDE SAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Teknlojinin Kadın Liderleri yarışmasını değerlendiren Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin Kadın Liderleri'ni ne zamandır Türkiye'de düzenliyorsunuz?

Microsoft Türkiye olarak, proje ortaklarımızla beraber Türkiye’de kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olması için yarışmamızı 2016 yılında başlattık. İstihdamın yanında, teknoloji kullanımında ve geliştirilmesinde de kadınlara destek veriyoruz. İş hayatına katılımda ve girişimcilikte kadınların sergilediği güçlü varlığın ve başarılı işlerin diğer kadınları da cesaretlendirdiğine inanıyoruz. Kadın girişimcilere ilham veren, teknoloji alanında başarı hikâyelerine imza atan lider kadınları bu yıl 4’üncü kez ortaya çıkarıp desteklediğimiz için çok mutluyuz. Bu yıl yarışmamızı Habitat Derneği, Wtech Teknolojide Kadın Derneği ve Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle yürüttük.





Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız

Başvuruları hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz?

Yarışmamız teknoloji alanında emek veren, girişimlerde bulunan ve ilham kaynağı olan tüm kadınlarımıza açık. Ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel başarı hikâyelerini gün yüzüne çıkardığımız Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini vermek için, başvuran projeleri birçok yönden derinlemesine inceliyoruz. Projenin yenilikçi olmasının yanında farkındalık yaratması, önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi, kullanım isteği yaratması ve insanları harekete geçirmesi gibi etkenleri göz önünde bulunduruyoruz.

Yarışmamızda bilişim teknolojilerini kullanarak iş dünyasında fark yaratan, AR-GE ve inovasyon kültürünün gelişmesini destekleyen, yenilikçi, cesur ve büyüme odaklı, başarılı projelere imza atmış kadın liderleri ödüllendiriyoruz. Amacımız teknoloji ile hayatında bir fark yaratmış, üretken, cesur, zeki, çevik ve fikren hür kadınları bulmak. Eğer ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacak liderler arıyorsak, onları beklemek yerine, oluşmaları için örnekler ve koşullar yaratmalıyız. Bu yüzden bu yarışma bizim için çok önemli. Teknolojiyi kullanarak yalnızca tüketen değil üreten bir toplum yaratmak için de kadınlarımızı harekete geçirmeliyiz.

Türkiye'de kadın girişimcilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeterli seviyede mi? Microsoft olarak siz kadın girişimciler konusunda başka ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz?

Ülkemiz dâhil olmak üzere, tüm dünyada kadınlar, ekonomik ve teknolojik gelişmelerde geri planda kalıyor. Halen birçok alan için “erkek işi” yakıştırması yapılıyor. Teknoloji, kadınlarla erkek arasındaki eşitsizlik uçurumunu kapatma konusunda büyük umutlar vadediyor.

Kadının güçlenmesi ülke ekonomisini de güçlendiriyor. Teknoloji sektöründe güçlenmesi ise daha büyük etki yaratıyor. Microsoft’un global araştırmalarına göre, dünyada teknoloji sektörüne 600 bin kadın eklenirse yaklaşık 18 milyar dolar ek kazanç sağlanacak.



Yine Microsoft’un global çalışmalarına göre, genç kızların %36’sı ve genç kadınların %44’ü STEM alanlarında hiçbir kadın rol model tanımıyor.

Bu yarışmanın yanında Habitat Derneği iş birliğiyle geçen sene DigiGirlz projesini Anadolu şehirlerinde başlattık. DigiGirlz projesi ile hedefimiz kız öğrencilerin kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirmesini teşvik etmek, kız öğrencilerin bilgisayar mühendisliği gibi teknik bölümlere kendilerini yakın hissetmelerini sağlamak. Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Kayseri ve Elazığ şehirlerinde 100’e yakın Microsoft çalışanının da katkısıyla yaklaşık 3500 kız öğrenciye doğrudan ulaştık. Teknoloji alanında kariyer fırsatlarından bahsettik, sorularını dinledik, mentorluklarda bulunduk.