Teknolojik ürünlerin hijyenine dikkat

Salgın tedbirleriyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde hem çalışma hem de eğlence hayatımız için dijital ekranların karşısında çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu durum ise yalnızca bedenimiz, ellerimiz veya yaşam alanlarımızın değil, kullandığımız teknolojik ürünlerin hijyen ve temizliğinin önemini de gündeme getiriyor.

Teknolojik ürünler için adım adım hijyen

İncehesap.com’un verdiği bilgilere göre, kullanılan cihazlardan önce, her zaman ellerin hijyenini sağlamak öncelikli olmalı. Ekipmanların temizliğine başlamadan önce ise PC ya da kullanılan herhangi bir cihazın elektrikle olan bağlantısı kesilmeli. Ekipmanlar temizlik sırasında kapalı tutulmalı ve fişten çekilmeli.

Temizliğe klavyelerle başlayın

Toz ve kirin kolayca gizlenebildiği klavyelerde tuş aralıklarını klavye fırçası ile temizlemek, ardından antibakteriyel mendil ya da hafif nemli, temiz bir bezle klavyeyi silmek önem taşıyor. Klavyenin yanı sıra tüm ekipmanları bu şekilde temizlemek mümkün. Ancak kolonya gibi alkol içeren ürünlerin cihazlara hasar verebileceği, bunun yerine nemli bir mendilin kullanımının daha iyi olacağına dikkat çekiliyor. Bu işlemler için bilgisayarlar için üretilen özel klavye bezleri, jel ve fırçalar da kullanılabilir.

Bilgisayar başında yeme-içmeye son

Kullanıcıların PC başında yiyecek ve içecek tüketmekten kaçınması da ekipmanları kırıntılar ya da daha fazla kirlenmekten korumak açısından önemli. Temizlik işlemleri yapılırken, kabloların ve çalışma masasının temizliği de es geçilmemeli.

Ürünleri alırken kolay temizlenebilir olmasına dikkat!

Kullandığımız teknolojik ekipmanlardaki hijyeni en iyi şekilde sağlayabilmek için tercih edilen ürünlerin kolay temizlenebilir olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada ürünlerin su geçirmez olmaları kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.