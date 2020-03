Vodafone'dan her şey dahil kolay paketler

FATURASIZ KOLAY PAKETLERDE EK MASRAF YOK

Vodafone yeni çıkarttığı Kolay Paketlerle faturasızların bu problemini çözüyor, paketin içine vergi ve ek masrafları dahil ediyor. Bu sayede insanlar Kolay Paketleri TL yüklemek gerekmeden direk satın alıyor, hiçbir ek masrafla karşılaşmıyor, her şey dahil oluyor. Bunlara ek olarak Vodafone Kolay Paketlerle kullanıcılarına bol bol GB, dakika ve SMS sunarak onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Mesela Süper Kolay Paket 8 ile 8 GB, 750 dakika ve 250 SMS vergi dahil 30 TL’ye sunuluyor. Yani Vodafone Faturasızlar, Kolay Paketlerde verdikleri paranın tam karşılığını alıyor.

KOLAY PAKETLİ OLMAK ÇOK KOLAY

İnsanlara kötü sürpriz çıkarmayan, vergi ve ek masraflarla birlikte her şeyin dahil olduğu Kolay Paketleri almak da çok kolay. Vodafone Faturasız kullanıcıları; Vodafone Yanımda uygulaması, vodafone.com.tr ve Vodafone mağazalarından ihtiyaçlarına en uygun her şey dahil Kolay Paket’i seçip, alabiliyor. Üstelik Kolay Paketleri almak için TL yüklemesi yapılması gerekmiyor, istenilen paket satın alınıp anında hattınıza yükleniyor. Kolay Paketlerin başka bir kolaylığı da her ay aynı paketi kullanma zorunluluğu olmaması . Böylece kullanıcılar aylık ihtiyaçlarına göre seçimler yapabiliyor, aynı paketi 10 defaya kadar üst üste tekrar alabiliyor. Vodafone Faturasızlar Kolay Paketleri 28 gün boyunca özgürce kullanabiliyor.



Sponsorlu İçerik