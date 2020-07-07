'Vodafone Freezone Şampiyonlar Liginde Yaz Mevsimi başladı! #vadiye akıyoruz.'

Esporun Türkiye'deki gelişimine önemli katkıları bulunan Vodafone, 3 yıl önce Vodafone FreeZone ile başlayan süreçte toplamda 13 milyon TL'lik yatırım yaptı. 2022 yılının sonuna kadar da bu yatırımını 30 milyon TL seviyesine taşımak isteyen şirket, bugüne dek gerçekleştirdiği kampanyalar kapsamında 14 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başardı.

Haziran ayı itibarıyla Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçları ise 6-7 Haziran tarihleri arasında oynandı ve 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta yüzü gülen ekip fastPay Wildcats olurken, böylece bu zorlu rövanş maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu karşılaşma neticesinde Beşiktaş Esports ve fastPay Wildcats ikişer galibiyetle liderlik koltuğunu paylaştı. Ancak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde ikinci hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte tablo değişti. Tansiyonun bir an olsun düşmediği haftada Beşiktaş fırtına gibi esti.

hafta da heyecan verici mücadelelere sahne oldu. Ligde 3. haftaya kadar Beşiktaş’ın bileğini bükebilen bir takım olmadı. 3. haftada Galatasaray Espor ve Royal Youth karşısında galip gelen ekip, galibiyet serisini altı maça çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Zirve mücadelesinde Beşiktaş’ı takip eden takımlar ise 4’er puanla Dark Passage ve fastPay Wildcats ekipleri oldu. hafta karşılaşmalarıyla birlikte Beşiktaş’ın galibiyet serisi son buldu. fastPay Wildcats, aldığı Beşiktaş ve Galatasaray Espor galibiyetleriyle zirveye ortak oldu. Papara SuperMassive, fastPay Wildcats ve Galakticos haftayı kayıpsız kapatırken, 5 Ronin ve Royal Youth zafer ekranını görmeyi başaramadı.

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