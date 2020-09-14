Vodafone aboneleri için yeni telefon almak artık çok daha uygun

Telefon almak isteyenler için taksit sayısının düşüşüyle yeni bir telefon edinmek çok daha zor bir hale geldi. Vodafone ise işte tam bu noktada devreye giriyor ve yeni bir ödeme yöntemini abonelerine sunuyor. Bu ödeme yöntemi sayesinde Vodafone aboneleri, kolayca telefon sahibi olabiliyor.

YENİ ÖDEME YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Vodafone’un sunduğu yeni ödeme yöntemi ile aboneler hem telefon taksit tutarları azaltıyor hem de Vodafone’un sağladığı yüzde 20 oranında ek destekten yararlanıyor. Örneğin bir abonenin 3000 TL fiyat etiketine sahip bir akıllı telefon almak istediğini düşünelim. Normal şartlarda bu telefonu almak isteyen abonenin 3000 TL’yi 12 taksitte 250’şer TL ödeme yaparak alabilmesi mümkün.

Ancak Vodafone aboneleri bu telefonu almak istediğinde 1000 TL ön ödeme yaparak hem taksit tutarını küçültüyor, hem de Vodafone’un bu ön ödeme üzerinden yüzde 20 ek desteği bulunuyor. Bu sayede 3000 TL’ye alınacak telefonun taksitleri ön ödeme ile birlikte aylık 150 TL’ye düşmüş oluyor. Burada Vodafone, 200 TL ek ödeme yapmış oluyor.

TÜM VODAFONE ABONELERİ YARARLANABİLİYOR

Ülkemizde yüksek fiyatlarda satılan telefonları almak için kara kara düşünen aboneler, Vodafone’un bu ödeme yöntemi sayesinde daha az ödüyor ve taksit tutarları küçüldüğü için kendini daha rahat hissediyor.



Bir diğer önemli nokta ise Vodafone’un bu çözümünün tüm Vodafone abonelerini kapsaması. Cihaz için limit puanı yeterli olmayan Vodafone aboneleri de bu ödeme yönteminden kolayca yararlanabiliyor.