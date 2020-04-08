Mağazaya gitmenize gerek yok, ‘Vodafone Yanımda’

Vodafone, mağazalarına giderek yapılacak işlemlerin artık dijital ortamda yapılabilmesine olanak veriyor. Vodafone Yanımda uygulamasını indiren Vodafone aboneleri, faturasını ödeyebiliyor, fatura detaylarını görüntüleyebiliyor, TL/Paket yükleme yapabiliyor, TL bakiye görüntüleyebiliyor ve elbette ek paket satın alabiliyor.

Diğer yandan Vodafone’un kurumsal müşterileri de aynı olanaklardan yararlanabiliyor. Şöyle ki, kurumsal aboneler tarife kapsamında ek paketlerindeki kullanımlarını takip edebilirken, ayrıca tarife dışındaki kullanım tutarlarını görüntüleyebiliyor.



Bunun dışında aboneler, istedikleri zaman şirket faturasına yansıtmadan kendi kredi kartlarıyla ihtiyaçlarına uygun bir şekilde internet, pass, yurt dışı paketi, konuşma ya da SMS satın alabilme şansına da sahip. İşverenler ve yöneticiler ise çalışanlarının mobil hatlarını ve kullanımlarını görüntüleyebildiği gibi, tarife değişikliğini de hızlıca yapabiliyor ve tüm bunlar için mağazaya gitmeye gerek kalmıyor.

Vodafone Yanımda uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Vodafone aboneleri, uygulamayı indirdikten sonra S yazarak 7000’e ücretsiz kısa mesaj yolladığında kendilerine bir şifre ulaştırılıyor ve telefon numaraları ile birlikte kolayca Vodafone Yanımda uygulamasında hesap girişi yapabiliyor.