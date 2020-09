En İyi 10 İnternet Hız Testi Sitesi

1. Speedtest.Net



Speedtest sitesi internet üzerinde geniş bant bağlantısını ve internet hızını kolaylıkla kontrol edebilen en popüler sitelerden birisidir. Android ve iOS için uygun olan bu platform üzerinden internetin en doğru hızını belirleyebilirsiniz.



2. Fast.com



Fast.com sitesi son dönemlerde daha da popüler hale gelmeyi başarmıştır. Bu durumun nedenleri arasında ise yayın devi olarak bilinen Netflix tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor olmasıdır. Site üzerinde normal internet hızı değil aynı zamanda da indirme hızı da sunuluyor.



3. Google Stadia Hız Testi



Güvenilir bir indirme hızı testi arıyorsanız Google Stadia hız testi tam olarak sizler için tasarlanmıştır. aracını denemelisiniz. Özellikle Google’ın Stadia oyunlarını indirmek için güçlü bir internete ihtiyacınız bulunuyor. Bu nedenle Google, internet bağlantılarının ne derece iyi olup olmadığını anlamak için bu hız testini kullanıcılarına sunmuştur.



4. Google İnternet Hız Testi



Google, M-Lab ile ortak bir çalışma yaparak internet bağlantı hızını kontrol etmek amacıyla farklı testleri bir arada sunmaktadır. Bunlardan birisi de Google İnternet Hız Testi'dir. Bu test aracılığı ile hız testinizi oldukça basit yöntemlerle yapabilirsiniz. İnternet hız testini belirlemek için bu platformu yüklemeniz gerekmez. Sadece Google Arama’nın kendi platformu üzerinden hız testine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



5. Xfinity Hız Testi



Xfinity platform kullanıcıları için hem mobil cihazlar üzerinden hem de PC’de internet hızının kontrol edilmesini sağlamaktadır. Xfinity sitesinin hız test aracı özellikle görsel olarak oldukça çekici bir arayüz ile donatılmıştır. İnternet hızının nasıl ölçüldüğüne dair de sitede farklı bilgiler yer almaktadır.



6. Verizon Hız Testi



ABD merkezli olarak kurulan ve Telekom devi olarak bilinen Verizon, kullanıcılar için internet hız test aracı geliştirmiştir. Tüm kullanıcılar internet bağlantılarının hızını kontrol etmek amacıyla bu platformdan yararlanabilirler. Verizon hız testini kullanmak isteyen kullanıcılar Telekom devinin web sitesini kullanarak bu fırsattan yararlanabilirler.



7. Türk Telekom Hız Testi



Türkiye’de kurulan ve kurulduğu andan itibaren en geniş altyapıya sahip olan Türk Telekom, internet hızınızı ölçmek için de farklı imkanlar sunmaktadır. İnternet hızınızı en doğru şekilde ölçmek için hiztesti.turktelekom.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede hız testi yapmak oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken testi başlat butonuna basmaktır.



8. TestMy Net



İnternet hızınızı ölçmek için istiyorsanız kullanabileceğiniz en doğru adreslerden birisi de testmy.net sitesidir. Site tüm kullanıcılar için bu fırsatı sunarak internet hızının ölçülmesini sağlamaktadır. Hız testine erişmek için siteyi ziyaret etmek ve “test my internet” butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.



9. Speedof Me



Speedof Me sitesi internet hızını ölçmek için kullanıcılara sunulan popüler sitelerden birisidir. Bu site üzerinde en doğru hız testinizi yapabilir ve internetin bağlantı seviyesini kolaylıkla belirleyebilirsiniz.



10. FCC Speed Test



FCC Speed Testinin en önemli özelliklerinden birisi mobil cihazlardan internet hızınızı ölçebiliyor olmanızdır. Bazı platformlar sadece PC üzerinden internet hız ölçülmesini sağlarken bu uygulama mobil cihazların da hızını belirlemektedir.