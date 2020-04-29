Teknoloji ve inovasyon ev hayatını kolaylaştırıyor

Teknolojinin gelişimiyle kullandığımız cihazların sayısı artarken, ev eşyaları da akıllı işlevlerle donanarak hayatımızda daha önemli bir yer ediniyor. Hem bireysel tüketiciler hem de iş dünyası için bilgisayarların yanı sıra, tablet, telefon, kulaklık başta olmak üzere farklı cihazlar kullanıyorlar. Bu cihazların şarj ihtiyacı kadar, eğlence içeriklerinin ya da toplantıların da mobil cihazlara doğru ağırlık kazandığı bir dönemi yaşıyoruz.

Sabit ve mobil internet bağlantılarının geniş bant hızlarına erişmesi, internet kullanımımızı da artırıyor. Statista’nın Ocak – Mart 2020 tarihleri arasında evdeki veri kullanımını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştıran çalışması, veri tüketiminin Ocak ve Şubat aylarında ortalama yüzde 16, Mart ayında ise yüzde 18 arttığını ortaya koyuyor. Çalışmaya göre akıllı cihaz kullanımı özellikle Mart ayında en yüksek oranlara ulaşırken, ortalamada yüzde 30 büyüme yaşandı.

Son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasını da göz önüne aldığımızda hem ev hayatını hem de home office çalışanların hayatını kolaylaştıran pratik çözümlere yönelik arayışı artırıyor. Dikkat çeken isimlerden biri de Anker...

Eufy robot süpürge modelleri, zorlu köşelere ulaşabilen fırçaları, yüksek emiş gücü ve yıkanabilir HEPA filtresi ile evcil hayvan tüyleri de dahil olmak üzere, derinlemesine temizlik yapabilmeleri ve sessiz çalışabilmeleriyle dikkat çekiyor. Eufy ailesinin en yeni ürünü olan L70 Hybrid, bu özelliklere Akıllı MOP adlı paspas işlevini de ekleyerek ıslak-kuru temizlik yapabiliyor. Bünyesindeki su haznesini kullanarak her türlü kir ve döküntüyü ortadan kaldıran L70 Hybrid, mobil uygulamadan, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlardan yönetilebiliyor. Yapay zekaya dayalı haritalama teknolojisi ve lazer navigasyon teknolojisi ile temizliği planlayarak kısa sürede bitirebiliyor. Ayrıca istendiğinde evin sadece belirli bölgelerini de temizleyebiliyor.



Taşınabilir boyutlarına karşın, 80 Watt gibi yüksek bir ses çıkışı veren Soundcore Rave Mini, sahip olduğu BassUp teknolojisiyle düşük frekanslı ritimleri dahi gerçek zamanlı ayarlayabiliyor ve yüksek ses kalitesi sunuyor. Rave Mini, iki akıllı telefon ile eşleştirilebiliyor. Bluetooth hoparlördeki 5,25 inçlik subwoofer ve 2 inçlik tiz sürücü, ses kalitesini artırıyor.

Nebula ailesi ise kişisel eğlence ve işi bir araya getiren çözümler olarak dikkat çekiyor. Bu aileden Nebula Capsule modeli, kaliteli ve yüksek çözünürlüklü projeksiyon ve 360 derece hoparlör özelliklerini bir araya getiriyor. Çantada taşınabilecek boyutlarıyla evin her köşesini sinema salonuna ya da toplantı odasına çevirebileceğiniz Nebula Capsule, Android işletim sistemi sayesinde Netflix, YouTube gibi popüler uygulamalara, Word, Excel gibi ofis dokümanlarına erişebiliyor. Ayrıca akıllı telefondan Nebula Connect uygulaması ile ya da uzaktan kumandasıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

Soundcore Infini Mini, 2.1 konfigürasyonu ile bas ve tizlerin dengesini yakalıyor. Cihazın 40 Watt’lık güçlü ses çıkışı film, müzik, diyalog modlarıyla farklı koşullarda daha iyi ses kalitesini sunuyor. Ergonomik tasarımlı uzaktan kumandası üzerinden multimedya özelliklerinin, ses seviyesinin, ses modlarının ve daha fazlasının ayarlanabilmesine olanak veren Infini Mini’ye istendiğinde Bluetooth ile uzaktan da bağlanılabiliyor.



Power Port ürün ailesini hazırlayan Anker, 5 yuvalı modelleri ile hızlı ve güvenli şarj özelliği sunuyor. Power Port 5, üzerindeki LED gösterge ile cihazların şarjı tamamlandığında haber verebiliyor. PowerIQ teknolojisi ile cihazların ihtiyaç duyduğu orijinal akım değerini algılayan cihaz, mümkün olan en yüksek hızda şarj ediyor. Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği sadece 38 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşırken, Voltage Boost ise uygun akımla enerji akımı sağlıyor ve cihazların batarya ömrünü koruyor. Power Port 5, sadece akıllı telefon, tablet değil, 63 Watt çıkış gücü ile bir MacBook’u dahi şarj edebiliyor.

Soundcore markasındaki kablosuz kulaklık çözümleri ile artık telefon görüşmeleri ve telefon üzerinden gerçekleştirilen toplantılar çok daha temiz ve anlaşılabilir bir ses deneyimini sunuyor. Soundcore Life Note, sadece 10 dakikalık şarj ile 1 saat çalışabiliyor. Şarj özellikli saklama kutusu ile 40 saate kadar kullanılabilen kulaklık, 4 mikrofonu ve arka plan gürültüsünü asgari seviyeye indiren yeni nesil teknolojisiyle iletişim kalitesini artırıyor.

Konferanslara özel PowerConf ise 6 mikrofonlu 360 derecelik ses çözümü ile toplantılarda mesafeyi ortadan kaldırıyor. 8 kişiye kadar ses algılayabilen PowerConf, Bluetooth ve USB-C ile bağlantı kurabiliyor. Özel DSP algoritması ile yankı önleme, arka plan gürültüsünü engelleme özelliklerine sahip olan çözüm, özellikle evden çalışılan şu günlerde kullanıcılara kesintisiz konferans yapabilme imkanı sağlıyor.