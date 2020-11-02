Teknoloji şirketleri üçüncü çeyrekte büyümeye devam etti

Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 2020 yılı üçüncü çeyreğinin sonlanmasıyla, şirketler üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı. Pandemi birçok sektörü ekonomik anlamda olumsuz etkilerken, kullanıcıların dijitale daha yoğun talep göstermesiyle teknoloji şirketleri daha hızlı bir büyüme yaşadı.

Elektronik ürünleriyle dünya devi olan Samsung, 2020’nin üçüncü çeyreğinde 59 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin işletme kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 10.9 milyar dolara ulaştı. Smasung’un akıllı telefon bölümündeki yüzde 50’lik büyüme, bu artışta önemli bir paya sahip oldu.

Apple ise 2019 üçüncü çeyreği ile hemen hemen aynı tabloyu çizdi. Bu dönemde şirketin geliri yüzde 1 artarak 64,7 milyar dolar oldu. Artan maliyetler nedeniyle Apple’ın işletme kârı ise 2019 üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 7,4 azaldı ve 12,7 milyar dolara düştü. iPad satışları yüzde 45,9 Mac satışları ise yüzde 29,2 artarken, iPhone satışlarında yüzde 20,7’lik azalma yaşandı.

Çevrimiçi içerik sunan Netflix ve Spotify’a baktığımızda ise abone sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Netflix üçüncü çeyrekte 2,2 milyon abone kazanarak toplamda 195,2 milyon aboneye ulaştı. Netflix’in abone sayısının artış hızında düşüş gözlemlenirken, analistler dördüncü çeyrek için 6 milyon yeni abone kazanılacağını öngörüyor. Spotify ise bu dönemde 6 milyon yeni ücretli abone kazarak toplamda ücretli abone sayısını 144 milyona yükseltti. Abone artışında tahminlerin ötesine geçen Spotify, ücretsiz aboneler de dahil toplam abone sayısında yüzde 29 artış yaşayarak 320 milyon aboneye ulaştı. Ancak abone sayısındaki artışa rağmen Spotify 40 milyon euro’luk faaliyet zararı bildirdi.

Pandemi nedeniyle e-ticaret sektöründe yaşanan büyümeden en iyi faydalanan şirketlerden biri ise Amazon oldu. Amazon üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 37 artırarak 96,1 milyar dolar gelir elde etti. Şirket böylelikle 2,1 milyar dolarlık net k3arını 6,3 milyar dolara çıkarmayı başardı.

Dünyanın en değerli beş şirketleri arasında yer alan Alphabet ve Microsoft da büyüme gösteren şirketler oldu. Alphabet gelirini geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 14 artırarak 46,2 milyar dolar gelir elde etti. Bununla birlikte net kârı yüzde 59’luk artışla 11,2 milyar dolara ulaştı. Microsoft ise yüzde 12’lik artışla 37,2 milyar dolar gelir ve 13,9 milyar dolar kâr elde etti.

Sosyal medya devleri de bu büyümeden faydalanan şirketler arasında yer aldı. Twitter 2019 yılı aynı dönemine göre günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 29 artırarak 187 milyon kullanıcıya ulaştı. Ayrıca şirketin geliri yüzde 14 arttı ve 936 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte net kârı ise yüzde 22 düşüşle 28,6 milyon dolara geriledi. Sosyal medya platformu olmanın çok daha ötesine geçmeyi başaran Facebook ise günlük kullanıcı sayısı bakımından 1,82 milyara ulaştı. Gelirini yüzde 22 artırarak 21,5 milyar dolara ulaşan Facebook, net kârda ise yüzde 29 artışla 7,8 milyar dolara ulaştı.





Burak Kesayak

twitter.com/BurakKesayak