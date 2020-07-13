Teknoloji sektörünün en çok kazanan ismi: Tim Cook

Koronavirüs salgını ile birlikte dünya ekonomisi ağır bir yara aldı ve etkileri uzun yıllar hissedilecek. Diğer yandan pandemi boyunca gelirlerini artırmaya devam eden şirketler de bulunuyor. Bu markalardan biri olan Apple'ın başındaki isim Tim Cook ise, teknoloji sektörünün en çok kazanan ismi olarak dikkat çekiyor.

Bloomberg'ün yayınladığı en çok kazanan CEO'lar listesine bakıldığında 133 milyon doları aşan geliriyle öne çıkıyor. Cook, bu geliriyle birlikte 2019'da 595 milyon dolar kazanan Elon Musk'ın hemen ardında yer alıyor.

Tim Cook'u 99 milyon dolarla Intel'in CEO'su Robert Swan ve 86 milyon dolarlık geliriyle Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundai Pichai izliyor. Microsoft'un başındaki isim olan Satya Nadella ise 77 milyon dolar geliriyle 9. sırada yer aldı.

Cook'un gelirinin bu denli yüksek olması aslında şaşırtıcı değil; zira Cook 2019 yılında kazandığı paranın 122 milyon dolarından da fazlasını hisse senetlerinden, geri kalan 7.6 milyon doları ise bonuslardan edindi.



