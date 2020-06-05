Teknoloji sektöründe en çok patenti olan hangi ülke?

Çin ise geliştirdiği ekonomik model ve dinamiğiyle bazı alanlarda ABD'yi geride bırakarak hızlıca arayı kapatıyor.

Merkezi Almanya'da bulunan Bertelsmann Foundation tarafından inovasyon gücünün 2000-2019 döneminde nasıl değiştiğini analiz eden "İleri Teknolojilerde Dünya Standartlarında Patentler-Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın İnavosyon Gücü" araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmaya göre, 3D yazıcı, 5G, akıllı zeka, gıda ve enerji dönüşümü gibi yeni teknolojilerde Doğu Asya, yükselişine devam ediyor.

ABD, tartışmasız hala "patent süper gücü" konumunu koruyor ve orta vadede bu pozisyonunu devam ettirecek. En yeni 58 teknolojiden 50'sinde ABD, dünya standartlarında en fazla patente sahip ülke olurken, geri kalan 8 teknolojide ise ikinci sırada yer alıyor.

ABD; dijital, sağlık ve güvenlik teknolojilerine büyük bir farkla öncülük ediyor. Apple, Facebook, Microsoft ve Google gibi büyük şirketlerin merkezi olan ülke, büyük veride dünya çapında patentlerin yaklaşık yarısını elinde tutuyor.

Çin, en fazla patente sahip ilk 3 ülke arasında

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin, ileri teknolojide ABD'ye hızla yetişiyor. Çin, son 20 yılda sadece çok sayıda patent üretmekle kalmadı, aynı zamanda aldığı patentlerin kalitesinde ileriye doğru büyük bir adım attı.

Geçen yıl Çin, incelenen 58 teknolojiden 42'sinde dünya standartlarında en fazla patente sahip ilk 3 ülke arasında yer aldı. Gıda ve çevre alanındaki 5 teknolojide Çin, şimdiden, dünya standardına sahip en fazla patentlerin sahibi konumunda bulunuyor. Araştırmaya göre, Çin, 2010'da herhangi bir teknoloji patentinde dünyada ilk 3'te bile yer almıyordu.

Çin'in teknolojideki benzer büyüme oranları Güney Kore'de de görülüyor. Güney Kore, geçen yıl itibarıyla dünya standartlarında en çok ikinci 5G patentini elinde bulunduruyor.

İncelenen 58 teknolojinin 3'ünde Japonya, dünya standartlarında en fazla patente sahip olurken, bu teknolojiler, "elektrikli araçlar", "pil teknolojisi" ve "ileri kaplama" olarak sıralandı.

İleri teknolojide Avrupa geri kalıyor

İncelenen 58 ileri teknolojide hiçbir Avrupa ülkesinin dünya standartlarında en çok patent sahibi olmadığı görüldü. Kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 7 teknolojide en fazla patenti olan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya, ileri teknolojilerde patente sahip olmada halen en güçlü Avrupa ülkesi konumunda bulunmasına karşın dünya çapındaki yerini kaybetti. Almanya, 2010'da en yeni 58 teknolojiden 47'sinde dünya standartlarında en fazla patent sahibi olmada ilk 3 ülke arasında yer alırken, 2019'da bu rakam yarıdan fazla azalarak 22'ye geriledi.

Fransa havacılık ve uzay teknolojisinde, İngiltere ise akıllı ilaç buluşunda ikinci en yüksek patente sahip ülke konumunda bulunuyor.

"İnovasyon ve toplumsal ilerlemeyi birleştirin" tavsiyesi

Raporda, Avrupa'ya, "uluslararası iş birliğini geliştirmesi, daha iddialı bir Avrupa dijital stratejisi ortaya koyması, fikirleri ve araştırmaları daha iyi ticarileştirmesi, ABD ve Çin gibi daha hızlı, başarılı ürün geliştirmesi ve şirketler ortaya çıkarması, inovasyon ve toplumsal ilerlemeyi birleştirmesi" tavsiyesinde bulunuldu.

İncelenen 58 teknoloji içinde atık yönetimi, batarya, enerji tasarrufu, gübre, hassas uygulamalı tarım, 5G, inşaat, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı şebeke, akılı ev, büyük veri, blok zinciri, bulut bilişim, yapay zeka, kuantum hesaplama, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, tanıtma, finans ve ödeme, savunma, nano, gen, aşı, otonom sürüş, insansız uçak, elektrikli otomobil, akıllı trafik, uzay, akıllı fabrika gibi teknolojiler yer aldı.



