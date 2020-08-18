Teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçileri bir araya geliyor

Programın amacı ise,



- Dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde destek olmak,



- Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler için de, ürün ve çözümlerini tanıtma, kullanıcı tarafındaki problem alanlarını görme, müşteri doğrulama, kullanıcıların sahasında ve verisiyle çalışma, kullanıcı şirketlerle uzun soluklu iş birliği geliştirme, tüm kullanıcılarla tanışma imkanı sağlamak.



Dijital dönüşümün farklı alanlarında çeşitli sektörlerin problemlerine çözüm arayan ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik dijital çözümlerin geliştirildiği Programın 2020 dönemi çağrıları bu hafta itibarıyla başvurulara açıldı.



Çağrılara uygun çözüm önerisi ve çalışan prototipi olan mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçileri 18 Eylül 2020’ye kadar programa başvurabiliyor.



