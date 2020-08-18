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Teknoloji
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçileri bir araya geliyor

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Teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçileri bir araya geliyor
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TÜSİAD’ın “Sanayide Dijital Dönüşüm” temasıyla hayata geçirdiği TÜSİAD SD2 programı, 3. yılında da teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getirecek.

Programın amacı ise,

- Dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde destek olmak,

- Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler için de, ürün ve çözümlerini tanıtma, kullanıcı tarafındaki problem alanlarını görme, müşteri doğrulama, kullanıcıların sahasında ve verisiyle çalışma, kullanıcı şirketlerle uzun soluklu iş birliği geliştirme, tüm kullanıcılarla tanışma imkanı sağlamak.

Dijital dönüşümün farklı alanlarında çeşitli sektörlerin problemlerine çözüm arayan ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik dijital çözümlerin geliştirildiği Programın 2020 dönemi çağrıları bu hafta itibarıyla başvurulara açıldı. 

Çağrılara uygun çözüm önerisi ve çalışan prototipi olan mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçileri 18 Eylül 2020’ye kadar programa başvurabiliyor.

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