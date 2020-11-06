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Teknoloji
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Teknoloji devleri yenilenebilir enerjiye yöneliyor

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Teknoloji devleri yenilenebilir enerjiye yöneliyor
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Teknoloji dünyasında artık kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra çevre dostu bir strateji izlemek de büyük bir öneme sahip. Teknoloji şirketlerinin ürün ve hizmetlerindeki rekabet, artık enerji sektörüne de sıçramış durumda. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri olan Apple, Google, Microsoft ve Facebook’un da aralarında yer aldığı RE100 şirketleri, yenilenebilir enerji kullanımında kıyasıya bir rekabet halinde. Hürriyet Teknoloji Yazarı Burak Kesayak anlatıyor...

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