Teknoloji devleri yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Son yıllarda teknoloji devi şirketler, sadece ürün ve hizmetleri ile rekabet halinde bulunmuyor. Uyguladıkları stratejiler doğrultusunda, çevre dostu bir politika izlemek de bu rekabetlerden biri haline geldi. Apple, Google, Facebook ve Microsoft gibi dev şirketler karbon emisyonlarını azaltmak, tükettikleri enerji kadar yenilenebilir enerji üretmek için çalışıyor.

Hatta bu şirketler; ofisler, veri merkezleri ve diğer tesisler de dahil olmak üzere tüketilen enerji kapasitesinden daha fazla yenilenebilir enerji santrali kurmaya/yatırım yapmaya çalışıyor. Örneğin bu konuda oldukça başarılı olan Apple, 43 ülkedeki tesisinde tüketilen enerjiyi yüzde 100 temiz yenilenebilir enerji ile karşılamayı başardı. Hatta Apple, tedarikçilerinin de yenilenebilir kullanması için periyodik hedefler belirliyor. Benzer bir şekilde Google de yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine şirketler arasında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji kullanımında kararlı adımlar atan Facebook ise 2018 yılında kendisi için yaptığı planlamayı açıklamıştı. 2021 yılında ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretme hedefi koyan Facebook, bu konuda başarılı çalışmalar sürdürüyor. Facebook’un açıkladığı 2019 yılı istatistiklerine göre şirket, ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 86’sını yenilenebilir kaynaklardan üretti. Facebook’un 2015 istatistiklerinde bu oranın yalnızca yüzde 35 olduğunu düşündüğümüzde, büyük bir ilerleme olduğunu ve 2021 yılı hedeflerine ulaşmaya çok yakında olduğunu görüyoruz. 2019 ile 2017 istatistikleri karşılaştırıldığında ise karbon emisyonlarında 22.000 araca denk denk gelen, yüzde 59’luk bir azalma yaşanmış durumda.

Road to Zero isimli planını duyuran Sony ise 2040 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyor. 2030 yılı itibariyle yüzde 30 seviyelerine ulaşacak olan Sony; Çin, Japonya ve Tayland gibi bölgelerdeki yatırımlarıyla bu hedefine ulaşmak istiyor.

Yarı iletken sektörünün dev isimlerinden TSMC de bu stratejiyi izleyen şirketler arasında yer alıyor. Tayvan merkezli TSMC, Danimarka merkezli rüzgar enerjisi şirketi Ørsted isimli şirket ile anlaşarak, deniz üstü rüzgar enerjisi santrali satın aldı. 90 MW kapasiteli bu santralin işletmesi ve fiyat garantisi TSMC’nin elinde olacak. Böylelikle TSMC yenilenebilir enerji üretimi yaparken, kendisi için önemli bir gelir kaynağı da oluşturacak.

Bu konuda tecrübe ve kazanımları birlikte geliştirmek isteyen çeşitli topluluklar da bulunuyor. Aralarında Apple, Google, Microsoft ve Facebook’un da yer aldığı RE100 kulübünde yer alan 140 dünya devi şirket, 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş yapacak.

İşin detayına baktığımızda ise bu şirketler, ofisleri ve veri merkezlerine aslında doğrudan yenilenebilir enerji sağlamıyor. Örneğin, ABD’nin bir eyaletinde 100 MW’lık bir veri merkezi bulunan şirket, başka bir eyalette bu kapasitede yenilenebilir enerji santrali kurduğunda veya satın aldığında, bunu tükettikleri enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan ürettikleri yönünde lanse ediyorlar. Ayrıca enerji satışı sayesinde, şirketlerin bu konuda önemli bir gelir elde ettiğini de söyleyebilirim.

Burak Kesayak

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