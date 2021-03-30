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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Teknoloji devinden otomobil atağı: 10 milyar dolar yatıracak!

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Teknoloji devinden otomobil atağı: 10 milyar dolar yatıracak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan sonra Çinli teknoloji devi de otomobil üretmeye hazırlanıyor. Gelen son bilgiye göre, firma bu proeje kapsamında 10 yılda 10 milyar dolar yatırım yapacak.

Her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil pazarı farklı sektörlerdeki dev şirketlerin de iştahını kabartıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri birer birer otomotiv sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.

Apple'ın kendi elektrikli otomobil modelini geliştirmeye başladığı bilgisinin ardından teknoloji dünyasında yeni bir haber gelmiş, Çin merkezli Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceği oraya çıkmıştı.

Bitcoin’le Tesla satacak
Bitcoin’le Tesla satacak

Reuters'ın geçtiği son bilgiler ile Xiaomi'nin projesi detaylandı. Buna göre, şirket 10 yıl içinde projeye 10 milyar dolar yatıracak.

Şirket 'Great Wall Motor factory' isimli tesislerde üreteceği elektrikli otomobilleri kendi markası ile pazarlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda bir başka Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin de bu pazara girmeye hazırlandığı iddiası gündeme gelmişti.

Çinli şirket Teslaya rakip olacak
Çinli şirket Tesla'ya rakip olacak

Aynı iddiaya göre, Huawei Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

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