Teknoloji devi otomobil üretecek

Her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil pazarı farklı sektörlerdeki dev şirketlerin de iştahını kabartıyor.

Apple'ın kendi elektrikli otomobil modelini geliştirmeye başladığı bilgisinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken teknoloji dünyasında yeni bir haber geldi.

Reuters'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin merkezli Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlanıyor.

Aynı habere göre, şirket 'Great Wall Motor factory' isimli tesislerde üreteceği elektirkli otomobilleri kendi markası ile pazarlayacak.

Henüz AR-Ge aşamasında olan proje ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, Reuters da projenin hayata geçeceği tarihe dair bir bilgiye yer vermedi.

Geçtiğimiz haftalarda bir başka Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin de bu pazara girmeye hazırlandığı iddiası gündeme gelmişti.

Aynı iddiaya göre, Huawei Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.