Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor

200 bin liralık karşılıksız destek sunan ve bu desteğin yüzde 40lık kısmının girişimcilere peşin olarak ödendiği TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor.



Yetkili Uygulayıcı Kuruluş olarak faaliyet gösteren Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası girişimcilere sunduğu eğitim, mentorluk, binlerce dolar değerinde teknolojik alt yapı hizmetlerine erişim, yatırımcı ve kurumlara etkileşim gibi destekler ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.



Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı, merkezin 10 yıllık Ön-kuluçka, Kuluçka ve 5 yıllık BİGG Hızlandırma Programı tecrübesinin aday girişimciler için çok önemli bir avantaj sağladığını söyledi.



Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programına katılan ve BİGG desteğine hak kazanan girişimciler, şirket kurulum ücretlerinin karşılanmasına yönelik özel bir finansal destekten de faydalanma ayrıcalığına sahip oluyor.



Bugüne dek gıdadan uzay teknolojilerine, sağlıktan otomotiv ve savuma sanayisine kadar birçok farklı alanda girişimcinin desteğe hak kazandığı program kapsamında teknolojik yenilik içeren, ticarileşme potansiyeli yüksek ve nitelikli ekip üyelerine yönelik projeler öncelikli olarak değerlendiriliyor.



Yeni dönemde Girişim Fabrikası tarafından tamamen online olarak yürütülecek program kapsamında girişimciler, alanında uzman eğitmen ve mentorlar ile çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve yüksek potansiyelli bir girişime dönüştürme fırsatına sahip olacaklar.



PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Üniversite son sınıftan başlayarak, en son aldığı derece üzerinden maksimum 10 yıl geçmiş ve herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmayan herkes programa başvurabiliyor. Kadın girişimciler, akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, mezunlar ve son sınıf öğrencileri Girişim Fabrikasının internet sitesine başvuruda bulunabilir.



Kadın girişimcilerin katılımının özellikle teşvik edildiği programın yeni döneminde daha fazla kadın girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak için başvuruları bekliyor. Teknoloji odaklı sosyal girişimciler de program kapsamında sunulan desteklerden faydalanabiliyor.



BAŞVURU İÇİN 15 ARALIK SON GÜN



Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, 2020-1 çağrısı kapsamında TÜBİTAK tarafından ilan edilen 6 tematik alanın herhangi biriyle uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvurularını kabul ediyor. Alanlar, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, (Sanayide Dijital Dönüşüm) iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme.



15 Aralıkta sona erecek başvuru döneminin ardından seçilecek iş fikri sahipleri, tamamen online olarak ilerleyecek program kapsamında alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle bire bir çalışma fırsatları bulacak.



