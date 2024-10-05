TEKNOFEST’te ödüller sahiplerini buluyor

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Darüşşafaka Lisesi İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenen finallerde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde "Açık Denizlerde Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Akıllı Görüntü İşleme Tabanlı Sabit Kanatlı İHA" projeleriyle Türkiye birincisi olarak ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Darüşşafaka İHA Takımı, daha önce Antalya'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Türkiye finallerinde "En İyi Sunum" ödülünü kazanmış ve aldıkları yüksek puanla Adana’daki Türkiye finaline katılma hakkı elde etmişti. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nın Sosyal İnovasyon kategorisinde yarışan Darüşşafaka öğrencileri, geliştirdikleri İHA ile denizlerde arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak yenilikçi bir çözüm sundu.

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Havacılık ve teknoloji dünyasının en prestijli festivali TEKNOFEST 2024 Adana’da Darüşşafakalı öğrencilerin başarısından büyük gurur duyduklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, "Türkiye birinciliğine ulaşan öğrencilerimiz bir kez daha gururumuz oldular. Teknolojiyi insanlığın yararına sunma hedefiyle, inovasyonun gücünü arkasına alan Darüşşafaka İHA Takımımız, TEKNOFEST’te önce Antalya finallerinde ‘En İyi Sunum’ ödülünü kazandı, ardından Adana’da düzenlenen Türkiye finalinde birinci olmayı başardı. Bu başarı, Darüşşafaka’nın geleceğe umutla bakan vizyonunu ve öğrencilerimizin azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Darüşşafaka ailesi olarak, her bir öğrencimizin azmiyle ve kararlılığıyla geleceğe umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.