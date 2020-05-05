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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:01,Son Güncelleme:

TEKNOFEST’te ilk aşamayı geçtiler, eğitim projeleri ürettiler

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TEKNOFEST’te ilk aşamayı geçtiler, eğitim projeleri ürettiler
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Öğrenciler, hazırladığı eğitim projeleri ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ilk aşamayı geçti. ‘Techno Smart Board’ ve ‘Hologramic Contact’ projeleri ile öğrenciler eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Gökkuşağı Koleji Bilgisayar Olimpiyat Takımı öğrencileri, TEKNOFEST için hazırladıkları projelerle ilk aşamayı tamamladı. Sınıflardaki akıllı tahtalara yapay zekâ özelliği kazandırmayı ve akıllı tahtalar ile öğrencilerin etkileşime girerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamayı amaç edinen ‘Techno Smart Board’ projesi, Hamza Matar, İhsan Can, Ahmet Burak Coşkun tarafından geliştirildi. ‘Techno Smart Board’, dokunmadan havaya yazma, ses komutlarıyla kontrol etme, sanal kıyafet giyme (iskelet, kas sistemi vb.), metin okutma, dikkat oyunu, İngilizce kelime öğrenme, eşleştirme ile öğrenme gibi özelliklere sahip.

İletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkânı sağlamayı hedefleyen ‘Hologramic Contact’ projesi ise Yasemen Sudem Engin, Timur Beykan Uzun ve Kerim Güldamlası imzası taşıyor. Projede, tasarlanan hologram görüntülere Kinect yardımıyla uzaktan kontrol imkânı da mümkün.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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