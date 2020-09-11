Teknofest’te genç yetenekler geleceğin otonom araçları için yarıştı

Kocaeli Bilişim Vadisi’nde yapılan yarışmada tek kişilik gerçek boyutlu bir aracın gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması gurur verici anlar yaşattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu test parkurunda gençlerimizin otonom araç yarışmasındaki heyecanına ortak oldular. Kocaeli Bilişim Vadisi’nde yarış için hazırlanan tüm takımları ziyaret ederek katılımcıların çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenciler ve mezunlar katıldı. Otonom araç teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yarışmada gençler geleceğe yön vermeye devam ediyor. Yarışmaya katılan takımlar Kocaeli Bilişim Vadisi'nde oluşturulan pistte tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda görevlerini gerçekleştirdi. Otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesini hedefleyen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’na yurtdışından 5 yurtiçinden 127 olmak üzere toplamda 132 takım başvuruda bulundu. Finale kalan 17 takım arasından yarışmanın son gününde teknik kontrolleri ve test aşamalarını başarı ile geçen 14 takım yarışmaya hak kazandı.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 21 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Teknoloji yarışmalarına pandemiye rağmen bu yıl ise toplam 20.197 takım başvuru yaparak yeni bir rekor kırdı.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dün Yarışan Takımlar;

Argem Lisesi AROTO

Pamukkale Üniversitesi Atay Otonom

Yozgat Bozok Üniversitesi BEEM

Boğaziçi Üniversitesi BURST

Erciyes Üniversitesi Erciyes Otonom

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Eva-Otonom

Çınar Koleji Fesleğen

Bursa Teknik Üniversitesi Haciwatt Otonom Takımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas BOA EMTA

Kocaeli Üniversitesi KOÜ-MEKATRONOM

Düzce Üniversitesi MEKATEK

İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa MilAT Elektromobil Ar&Ge Topluluğu

Gaziantep Üniversitesi ORET

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa OTOBİL

Başkent Üniversitesi Parsy-AUTO

Sakarya Üniversitesi SAITEM

Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ-AESK



