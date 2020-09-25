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A.A.
Haber Giriş: 25.09.2020 - 06:49 | Son Güncelleme:

TEKNOFEST'te geleceğin siber kahramanları yetişecek

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TEKNOFEST'te geleceğin siber kahramanları yetişecek
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Gaziantep'e geldiğimiz için buradaki yarışmayı 'HackZeugma' olarak değiştirdik. Siber kahramanlar yetiştirmek için bu yarışmaları yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KoçTEKNOFEST'teki "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanlarını yetiştirmek istediklerini belirtti.

Koç, TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği Ortadoğu Doğu Fuar Merkezi'nde AA muhabirine, siber güvenlik konusunda yarışma düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl yarışmanın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Koç, "İstanbul'da olduğunda 'Hackİstanbul' adıyla yarışmaları düzenliyorduk. Gaziantep'e geldiğimiz için de buradaki yarışmayı 'HackZeugma' olarak değiştirdik. Siber kahramanlar yetiştirmek için bu yarışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Katılımın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Koç, şunları söyledi:

"Bu seneki yarışmamıza 38 ülkeden 1400 yarışmacı katıldı. 3 değişik etabı geçtikten sonra cumartesi final yarışmamız var. 10 takım final yarışmasında kozlarını paylaşacaklar. Bu yarışmada sanal dijital bir şehir oluşturduk. Bu şehirde elektrik, su altyapısı ve bilişim alt yapısı var. Siber

kahramanlarımız şehri ele geçirmeye çalışacaklar. Şehri ilk ele geçiren yarışmacı birinci olacak. Öncelikle bu konuda kritik alt yapılar konusunda farkındalık oluşturmak için bu yarışmaları yapıyoruz. İkincisi de en önemli hazinemiz olan insan kaynağını yetiştirebilmek için yapıyoruz. Yetenekli

bulduklarımızı gerekli eğitimleri verdikten sonra kamuda ve ofisimizde istihdam etmek istiyoruz."

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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