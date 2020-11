Teknofest'te boy gösterip 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldılar

2017 yılında Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya başlayan Yiğit Alp Elmas ve Mehmet Ali Peker ekibiyle birlikte TEKNOFEST 2018 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Yarışmasına katılarak birinci oldular. Başarıları sayesinde T3 Girişim Merkezi’nden mentorluk, ofis ve network desteği alarak çalışmalarını sürdüren gençler, eğitimleri devam ederken TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne aynı projeyle katılarak derece elde ettiler.



Dereceye giren diğer girişimlerle birlikte San Francisco'da “İş Hızlandırma Kampı”na katıldılar. Halihazırda T3 Girişim Merkezi’nden mentorluk, ofis ve network desteği almaya devam eden gençler 2 milyon dolar değerlemeli, yapay zeka tabanlı “T-Fashion” ile dünya moda endüstrisine Türkiye imzasını atarak global bir başarı elde ettiler.



T-Fashion, müşterilerinin doğru moda ürününü doğru zamanda üretmesi ve satın alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor. Firmaların kendine has hedef kitlesi ve marka DNA’sını göz önünde bulundurarak sosyal medya üzerinden milyonlarca paylaşımı analiz ediyor. Analiz ettiği her bir fotoğraftan yaş, cinsiyet, lokasyon, kıyafet, stil, renk ağırlıkları gibi yüze yakın özelliği yapay zeka ile algılıyor.



Elde edilen veriler doğrultusunda gelecek yıl içerisinde nelerin trend olacağı, markanın hedef kitlesinin hangi tür ürünlere daha çok ilgi göstereceği gibi öngörüleri platformunda müşterilerine sunuyor. Firmaların hedef kitlelerine yönelik sunduğu öngörülerle tekstil ve moda firmalarının doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda üretmesine ve satın almasına yardımcı oluyor. Böylece firmalar stok fazlası ürünlerden kaçınırken satış oranlarını artırıyor.



Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 2020 yılında 81 il, 84 ülkeden 20.197 takım 100 bin başvuru gerçekleşti. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Aylarca süren hazırlık ve jüri değerlendirmelerinin ardından alt kategorilerle birlikte dereceye giren 150 takım toplamda 3 milyon TL’den fazla ödülün sahibi oldu. TEKNOFEST, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #MilliTeknolojiHamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşımaya devam ediyor.