Teknofest'te başarılı oldu, finale kalmaya hak kazandı

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 (Teknofest), 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen Teknofest, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor. Festival kapsamında, 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.



MEÜ Genç Girişimci Merkezinin, işbirliği ortağı olarak desteklediği Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan 8 kişilik proje ekibi de bu yıl 20 bin proje başvurusu ile rekor başvuru sayısına ulaşan Teknofest’te, ön elemeyi geçerek finalde sunum yapmaya hak kazanan 30 proje arasına girmeyi başardı.



Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu, projenin son aşamaya kadar gelen sürecinde merkez olarak bütün desteği verdiklerini söyledi. Final haftası öncesinde proje ekibi ile sıkça bir araya gelerek, Makine Geliştirme Laboratuvarında prototipleme sürecinin son eksikliklerini tamamladıklarını belirten Hıdıroğlu, projenin sunumu ve son detaylarının geliştirilmesi ile ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Eyüp Aygar Fen Lisesi öğretmenleri ile temaslarda bulunduklarını ifade etti.



